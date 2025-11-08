Cascavel tem pontos de arrecadação de doações para moradores

Cascavel e Paraná - O tornado que atingiu as regiões de Rio Bonito do Iguaçu e Candói, e outras cidades do Sudoeste e Oeste do Paraná, deixou um enorme rastro de dor e destruição. Neste momento tão difícil, precisamos nos unir para amenizar o sofrimento de quem perdeu praticamente tudo. A Acic, juntamente com o poder público e outras entidades de Cascavel, une-se a uma corrente de solidariedade.
A Acic se torna um ponto de coleta de alimento, roupas, calçados, agasalhos e cobertores. Os donativos podem ser entregues na Acic, a partir de segunda-feira, dia 10 – a campanha seguirá por prazo indeterminado no horário comercial de dias úteis. A Acic fica na rua Pernambuco, 1800. Outras informações pelo telefone 45 3321-1400.
Pontos de Coleta e Arrecadação
Além da Acic, outro ponto de arrecadação será no quartel central do Corpo de Bombeiros de Cascavel, que fica na Rua General Osório, 2791 – Ciro Nardi. As doações poderão ser feitas a partir da tarde de hoje. As prioridades são para arrecadação de:
- Colchões
- água potável
- alimentos
- roupas
- cobertores
Destacamos a importância de doar mantimentos que tenham possibilidade de ser utilizados, principalmente as roupas e calçados.
Atualização
O Governo do Paraná confirma, até o momento, seis óbitos decorrentes do evento climático que atingiu o Estado entre sexta (7) e sábado (8). Do total de vítimas, cinco são de Rio Bonito do Iguaçu e uma de Guarapuava.
Em Rio Bonito do Iguaçu foram três homens com idades de 49, 57 e 83 anos, e duas mulheres, com idades de 47 e 14 anos. A vítima de Guarapuava é um homem de 53 anos – a idade dele foi atualizada, a informação inicial era de 60 anos.
Também há um desaparecido até o momento. Duas pessoas que foram dadas como desaparecidas foram localizadas. As forças de salvamento ainda estão recebendo informações de familiares e o número pode aumentar. São 53 bombeiros já em atendimento na cidade.
Hospitais da região de Laranjeiras do Sul, Guarapuava e Cascavel estão mobilizados para o atendimento às vítimas, em especial a cidade de Rio Bonito do Iguaçu. Até o momento, 437 pessoas foram atendidas pelos serviços de saúde mobilizados na região. Todas as pessoas que estavam em áreas visíveis já receberam atendimento médico.
O Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) também foi acionado e já começou a enviar insumos e medicamentos, como 1.000 unidades de soro 500 ml e 1.000 unidades de ringer (outro tipo de soro), para a região.
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) também está enviando cerca de 10 mil unidades de 17 tipos de materiais diferentes, incluindo ataduras, seringas, compressas, agulhas, entre outros insumos, que auxiliarão os hospitais nos atendimentos das vítimas.
Informações sobre desalojados e desabrigados ainda estão sendo levantadas. Como a situação está em andamento, os dados podem ser alterados conforme o desenvolvimento do atendimento.
DEFESA CIVIL
A Defesa Civil enviou para a cidade 2600 telhas, 1200 cestas básicas, 565 colchões, 270 kit higiene, 204 kit limpeza, 150 kit dormitório e 54 bobinas de lona.
A Defesa Civil do Paraná também orienta as pessoas e instituições a não enviarem doações para a cidade nesse momento de primeiro atendimento emergencial. A instituição vai informar através dos canais oficiais, em parceria com a prefeitura, as principais necessidades e locais destinados para as doações.