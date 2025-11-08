Cascavel tem pontos de arrecadação de doações para moradores

Cascavel e Paraná - O tornado que atingiu as regiões de Rio Bonito do Iguaçu e Candói, e outras cidades do Sudoeste e Oeste do Paraná, deixou um enorme rastro de dor e destruição. Neste momento tão difícil, precisamos nos unir para amenizar o sofrimento de quem perdeu praticamente tudo. A Acic, juntamente com o poder público e outras entidades de Cascavel, une-se a uma corrente de solidariedade.

A Acic se torna um ponto de coleta de alimento, roupas, calçados, agasalhos e cobertores. Os donativos podem ser entregues na Acic, a partir de segunda-feira, dia 10 – a campanha seguirá por prazo indeterminado no horário comercial de dias úteis. A Acic fica na rua Pernambuco, 1800. Outras informações pelo telefone 45 3321-1400.

Pontos de Coleta e Arrecadação

Além da Acic, outro ponto de arrecadação será no quartel central do Corpo de Bombeiros de Cascavel, que fica na Rua General Osório, 2791 – Ciro Nardi. As doações poderão ser feitas a partir da tarde de hoje. As prioridades são para arrecadação de:

Colchões

água potável

alimentos

roupas

cobertores

Destacamos a importância de doar mantimentos que tenham possibilidade de ser utilizados, principalmente as roupas e calçados.



Atualização



O Governo do Paraná confirma, até o momento, seis óbitos decorrentes do evento climático que atingiu o Estado entre sexta (7) e sábado (8). Do total de vítimas, cinco são de Rio Bonito do Iguaçu e uma de Guarapuava.

Em Rio Bonito do Iguaçu foram três homens com idades de 49, 57 e 83 anos, e duas mulheres, com idades de 47 e 14 anos. A vítima de Guarapuava é um homem de 53 anos – a idade dele foi atualizada, a informação inicial era de 60 anos.

Também há um desaparecido até o momento. Duas pessoas que foram dadas como desaparecidas foram localizadas. As forças de salvamento ainda estão recebendo informações de familiares e o número pode aumentar. São 53 bombeiros já em atendimento na cidade.