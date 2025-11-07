Cascavel - Cascavel registrou, na manhã desta sexta-feira (7), uma das rajadas de vento mais fortes do dia no Paraná. De acordo com dados oficiais do Simepar, a maior marca no município ocorreu às 11h, chegando a 56,9 km/h.
Em outras cidades da região também houve registros expressivos:
- Laranjeiras do Sul: 57,2 km/h às 13h45
- Francisco Beltrão: 56,2 km/h às 14h
- Pinhão: 54,4 km/h às 13h15
- Distrito de Horizonte (Palmas): 51,5 km/h às 10h30
As rajadas, observadas até 14h20, acompanham a instabilidade que atinge o Paraná nesta sexta-feira e podem voltar a se intensificar ao longo do dia.