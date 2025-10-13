Cascavel e Paraná - Nesta segunda-feira (13), Cascavel amanheceu com o tempo nublado, reflexo das fortes chuvas registradas no dia anterior.

No início da manhã, a sensação térmica era de 18°C. A previsão indica temperatura máxima de 25°C e mínima de 15°C. A probabilidade de chuva ao longo do dia é de 85%, com rajadas de vento podendo atingir 41 km/h.

De acordo com o Simepar, a instabilidade segue presente nesta segunda devido ao avanço de uma frente fria em direção ao Sudeste do Brasil. No Paraná, há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de raios, especialmente na região norte do estado.