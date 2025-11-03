Atualmente, a sensação térmica é de 20°C, enquanto a temperatura máxima prevista é de 26°C e a mínima de 18°C.

Cascavel e Paraná - A semana em Cascavel começou com chuva nesta segunda-feira (3), dando sequência ao final de semana chuvoso na cidade paranaense.

Tempo firme retorna ao Paraná e calor se aproxima dos 30°C nos próximos dias

Previsão do Tempo

Segundo o Simepar, a probabilidade de chuva segue alta no Paraná nesta segunda-feira. No interior do estado, a instabilidade climática pode persistir ao longo do dia, com possibilidade de chuvas fortes em algumas cidades.

Na região Leste, entre a Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e as praias, a instabilidade deve ocorrer principalmente no período da tarde. Apesar da previsão de chuvas em todo o estado, as temperaturas podem se manter elevadas, criando uma sensação de abafamento. Já no Oeste, a temperatura pode atingir até 30°C.

Confira a previsão para a semana: