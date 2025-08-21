Calor no inverno em todo o Paraná deve durar apenas dois dias, prevê Simepar

Curitiba - A montanha-russa nas temperaturas previstas para esta semana segue rodando no Paraná. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os termômetros devem registrar os valores mais altos nesta sexta (22) e sábado (23). Mas a alegria dos fãs de calor não durará muito: entre a noite de sábado e o domingo (24), com a aproximação de uma nova frente fria, as temperaturas voltam a cair.

O calor já vinha sendo marcante todas as tardes desde o último fim de semana, principalmente na região Noroeste. Entre terça (19) e quarta-feira (20), entretanto, uma frente fria passou pelo Paraná, trazendo chuva e um leve declínio nas temperaturas. As rajadas de vento passaram de 68km/h em cidades como Cascavel e Ubiratã.

Na terça-feira (19) as temperaturas máximas ficaram acima de 30°C em Altônia, Capanema, Palotina, Paranavaí, Santa Helena e São Miguel do Iguaçu. A máxima mais baixa foi em Fazenda Rio Grande: 16,8°C. Já na quarta-feira (20), a máxima mais alta do Estado foi de 28,9°C, em Antonina.

A quinta-feira (21) começou com o predomínio de sol em todas as regiões. As temperaturas se elevam ao longo do dia: na faixa Leste podem chegar aos 25°C, e durante a tarde existe a possibilidade de pancadas de chuva passageiras, localizadas, com algumas trovoadas.

No Oeste e Noroeste as máximas podem ultrapassar os 30°C novamente. No Norte Pioneiro podem chegar a 28°C. Na região Central as máximas não passam dos 26°C e, no extremo Sul, chegam a 21°C durante a tarde.

“Durante a noite, existe a possibilidade para pancadas de chuva nas regiões Oeste, Sudoeste e Noroeste, especialmente na divisa com o Mato Grosso do Sul e na fronteira com os países vizinhos, que também serão passageiras associadas ao processo de formação de uma frente quente que vai trazer instabilidades temporais no Rio Grande do Sul”, explica Leonardo Furlan, meteorologista do Simepar.

FIM DE SEMANA

Na madrugada da sexta-feira (22), os ventos fortes devem retornar ao Oeste e serão registrados também no Sudoeste e Noroeste até o início da manhã. “Vamos perceber um aumento dos ventos do quadrante norte em virtude do fluxo de calor e umidade que vem da Bacia Amazônica para o sul do país”, detalha Furlan.