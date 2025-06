Aviso de temporais: fim de semana será chuvoso no Paraná

Curitiba - Após mais uma semana gelada de outono, o Paraná deve enfrentar um fim de semana de temporais. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), desta vez, entretanto, a chuva não fará a temperatura cair, mas sim trará dias de temperaturas mais amenas.

A massa de ar polar que atingiu o Estado ainda está presente nesta sexta-feira (13), porém de forma menos intensa. Não foram registrados recordes de temperatura mínima como ocorreu na quarta e na quinta-feira em algumas cidades paranaenses. As temperaturas mínimas desta sexta ficaram abaixo dos 10°C principalmente nas regiões dos Campos Gerais, Centro-Sul e Região Metropolitana de Curitiba, e entre 10°C e 12°C no Litoral, Oeste e Noroeste do Estado. A situação muda a partir de sábado (14).

“O deslocamento de uma frente fria pelo oceano na altura do Sul do país traz as chuvas novamente para as regiões paranaenses. Deveremos ter, a partir do final da manhã e também no período da tarde, as pancadas de chuvas acompanhadas de trovoadas e também com possibilidade de ventos fortes, principalmente nas regiões Oeste, Sudoeste e Noroeste do Estado”, explica Paulo Barbieri, meteorologista do Simepar.