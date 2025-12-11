Paraná - Áreas de instabilidade que devem se formar no Paraguai a partir da tarde desta quinta-feira (11) avançarão em direção ao Paraná, provocando chuva, vento e possibilidade de granizo. Segundo Danilo Siden, meteorologista do Inmet, o clima no estado deve começar a mudar ainda na madrugada.

“As áreas de instabilidade vão avançando e ao longo da madrugada devem começar a atingir o Paraná, com chuva intensa”, explicou Siden. A previsão indica acumulados superiores a 100 mm, rajadas de vento acima de 50 km/h e possibilidade de queda de granizo. A chuva deve se estender da madrugada até sábado.

Deslocamento do Sistema Climático

A partir de sábado, o sistema se deslocará do Paraná para São Paulo, sul de Minas e sul do Rio de Janeiro, mantendo atenção sobre os efeitos do mau tempo.

Outros estados, como sul de Minas, norte do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Espírito Santo, ainda registrarão chuva forte devido ao ciclone extratropical que começou a atuar no sul do país na segunda-feira (8), provocando estragos em várias regiões.

Segundo Siden, o ciclone está mais afastado no oceano, mas ainda influencia o clima. “Hoje, as rajadas continuam fortes, mas menos intensas que ontem, com alertas de ventos de 50 km/h”, disse.

O Inmet divulgará ainda nesta quinta-feira um aviso com o resumo da situação climática em todo o país por causa dos efeitos do ciclone extratropical.

Fonte: Agência Brasil