Paraná - O Paraná tem enfrentado acumulados de chuva elevados neste fim de semana devido à atuação de um sistema de baixa pressão. Nesta segunda-feira (15), o Simepar prevê a chegada de uma frente fria à noite, trazendo mais tempestades com possibilidade de granizo e rajadas de vento. A chuva será mais irregular a partir de terça-feira (16), com o sol predominando em seguida.

O sistema de baixa pressão, que atua sobre o Paraguai e o norte da Argentina, tem intensificado a umidade e calor provenientes da região amazônica, favorecendo a formação de tempestades. No último fim de semana, os maiores acumulados de chuva ocorreram em Assis Chateaubriand (138,8 mm), Cambará (126,2 mm), Guaíra (121,6 mm), Palotina (140,6 mm) e Ubiratã (108,8 mm), que registraram os maiores volumes de 2025.

No sábado (13), as maiores chuvas foram em Londrina (52,6 mm) e Cambará (37 mm). Já no domingo (14), Paranavaí (106 mm), Guaíra (90,4 mm) e Fazenda Rio Grande (57 mm) tiveram os maiores acumulados, com destaque para as duas primeiras cidades, que registraram os maiores volumes de chuva deste ano.

Até o momento, 15 estações do Simepar já ultrapassaram a média histórica de chuva para dezembro. Cambará, Cornélio Procópio, Guaíra, Londrina, Palotina e Paranavaí são alguns dos municípios com grandes acumulados.

Previsão



Nesta segunda-feira, a frente fria deve atravessar o Paraná, trazendo pancadas de chuva e temporais isolados, com rajadas de vento e possibilidade de granizo. Até as 11h da manhã, cidades como Paranavaí (19,6 mm) e Santo Antônio da Platina (16,2 mm) já registraram chuvas significativas.

Na terça-feira (16), a previsão é de temporais mais fortes nas regiões Oeste e Norte, e chuvas mais localizadas no Centro e Leste. A massa de ar mais seca e fria deve diminuir as instabilidades, especialmente no Interior, mas ainda haverá algumas pancadas de chuva, principalmente nas áreas próximas ao Estado de São Paulo.