Descubra o impacto do tempo em Paraná com a chegada de tempestades e risco de granizo nesta segunda-feira - Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

Paraná - O Paraná tem enfrentado acumulados de chuva elevados neste fim de semana devido à atuação de um sistema de baixa pressão. Nesta segunda-feira (15), o Simepar prevê a chegada de uma frente fria à noite, trazendo mais tempestades com possibilidade de granizo e rajadas de vento. A chuva será mais irregular a partir de terça-feira (16), com o sol predominando em seguida.

O sistema de baixa pressão, que atua sobre o Paraguai e o norte da Argentina, tem intensificado a umidade e calor provenientes da região amazônica, favorecendo a formação de tempestades. No último fim de semana, os maiores acumulados de chuva ocorreram em Assis Chateaubriand (138,8 mm), Cambará (126,2 mm), Guaíra (121,6 mm), Palotina (140,6 mm) e Ubiratã (108,8 mm), que registraram os maiores volumes de 2025.

No sábado (13), as maiores chuvas foram em Londrina (52,6 mm) e Cambará (37 mm). Já no domingo (14), Paranavaí (106 mm), Guaíra (90,4 mm) e Fazenda Rio Grande (57 mm) tiveram os maiores acumulados, com destaque para as duas primeiras cidades, que registraram os maiores volumes de chuva deste ano.

Até o momento, 15 estações do Simepar já ultrapassaram a média histórica de chuva para dezembro. Cambará, Cornélio Procópio, Guaíra, Londrina, Palotina e Paranavaí são alguns dos municípios com grandes acumulados.

Previsão


Nesta segunda-feira, a frente fria deve atravessar o Paraná, trazendo pancadas de chuva e temporais isolados, com rajadas de vento e possibilidade de granizo. Até as 11h da manhã, cidades como Paranavaí (19,6 mm) e Santo Antônio da Platina (16,2 mm) já registraram chuvas significativas.

Na terça-feira (16), a previsão é de temporais mais fortes nas regiões Oeste e Norte, e chuvas mais localizadas no Centro e Leste. A massa de ar mais seca e fria deve diminuir as instabilidades, especialmente no Interior, mas ainda haverá algumas pancadas de chuva, principalmente nas áreas próximas ao Estado de São Paulo.

As temperaturas seguirão amenas na terça-feira, com máximas em Curitiba entre 13°C e 19°C. A nebulosidade persistirá no Leste do Estado até sexta-feira (19), com chuviscos ocasionais nas praias. No Interior, o sol predominará, mas à tarde, a típica chuva de verão será esperada, especialmente no norte.

A nova estação chega no domingo (21), às 12h03. Em cidades como Pato Branco, Foz do Iguaçu e Maringá, as temperaturas variarão entre 13°C e 27°C, 16°C e 29°C, e 21°C e 25°C, respectivamente.

Cidades com Acumulados Acima da Média Histórica em Dezembro


Confira algumas das cidades que já ultrapassaram a média histórica de chuva em dezembro de 2025:

  • Altônia / 188 mm / 227,8 mm
  • Apucarana / 163,4 mm / 212,8 mm
  • Cambará / 141,1 mm / 297,6 mm
  • Cascavel / 169,5 mm / 185,8 mm
  • Cornélio Procópio / 142,8 mm / 262, 6 mm 
  • Guaíra / 170,5 mm / 382,8 mm
  • Loanda / 153,7 mm / 220 mm 
  • Londrina / 176,3 mm / 287,2 mm
  • Palotina / 174,9 mm / 283,4 mm 
  • Paranavaí / 161,8 mm / 264,6 mm
  • Santa Helena / 132,9 mm / 196,2 mm
  • Santo Antônio da Platina / 142,9 mm / 155,6 mm
  • São Miguel do Iguaçu / 125,7 mm / 137,8 mm
  • Toledo / 166,8 mm / 258,6 mm
  • Umuarama / 188,1 mm / 201,8 mm.

Fonte: AEN

