Após dias congelantes, fim de semana será chuvoso no Paraná

Cascavel - Após uma semana de recordes de temperaturas mínimas por todo o Paraná e registro de geadas até mesmo no Litoral, a chuva que chegou na quinta-feira (26) se mantém no fim de semana. No domingo (29), uma nova frente fria se aproxima, trazendo temporais para várias regiões paranaenses.

Nesta sexta (27) a nebulosidade segue presente por todo o Estado e estão previstas chuvas leves ocasionais na metade Sul do Paraná. Já na metade Norte há possibilidade de chuva moderada com presença de raios, e temperaturas máximas de até 28°C. No sábado, quem mora no Oeste, Sudoeste e Centro-Sul do Paraná pode encontrar temporais isolados. No Leste e Sul da região Noroeste também pode chover à tarde, com menos intensidade.

Já quem estará nas regiões dos Campos Gerais e demais áreas da faixa Norte, terá um sábado agradável, com predomínio de sol. Não há previsão de mínimas abaixo de 10°C em nenhuma região do Estado, e as máximas no sábado (28) também podem chegar a 28°C no Noroeste.

“Temos uma situação de instabilidade, um sistema quente, que desce nesta sexta a partir do Noroeste da região do Mato Grosso do Sul, e se projeta em direção ao Rio Grande do Sul. Vai chover um pouco mais lá nesses dias, principalmente no sábado, na altura do Rio Grande do Sul”, explica Fernando Mendes, meteorologista do Simepar.

No Paraná, as instabilidades voltam como frente fria no domingo. Os temporais começarão entre as regiões Oeste e Sudoeste, mas também chegam ao Centro-Sul e Campos Gerais.

“Uma nova massa de ar mais frio começa a se projetar pelo Centro-sul da Argentina, na altura do Uruguai. Teremos um pouco mais de chuva no domingo, associado ao deslocamento de uma frente fria que não promete ser tão intensa, mas pode causar algumas situações de rajada de vento mais fortes especialmente em porções mais ao Sul, Sudoeste e Campos Gerais”, ressalta Mendes.

O acumulado de chuva mais expressivo entre esta sexta-feira e o início da próxima semana deve ficar principalmente no setor Oeste, com até 40 milímetros nos pontos com temporais mais expressivos. No Centro e no Leste, a chuva não deve passar de 20 milímetros. No domingo a temperatura pode chegar a 28°C também no Litoral.