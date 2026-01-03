Após classificação de tornado em Mercedes, temporais dão trégua

Curitiba – O Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) recebeu imagens de formação de nuvens e de alguns estragos ocasionados pelo vento no fim da tarde de quinta-feira (1º) na localidade de Arroio Guaçu, em Mercedes, no Oeste do Estado. Com a análise das imagens e dos dados de radar, a equipe classificou a ocorrência como um tornado categoria F1 na escala Fujita, com ventos de aproximadamente 120 km/h.

O tornado teve curta duração, e a Defesa Civil municipal não abriu nenhuma ocorrência até o final da manhã de sexta-feira (2) na Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. A previsão do tempo aponta que tempestades intensas como esta devem diminuir neste fim de semana. “O tempo começou a mudar ao longo de sexta-feira. Um ar mais seco já está se aproximando do Estado, tanto que nas regiões Oeste e Sudoeste já não se espera eventos severos como foram registrados ao longo da semana”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.

No Norte, Campos Gerais e Leste, ainda há previsão de chuvas rápidas no período da tarde. No Noroeste elas acontecem em vários momentos do dia. A tendência é de que o tempo continue abafado em todo o Paraná, mesmo com a nebulosidade.

No sábado (3), uma massa de ar menos aquecida, também com os índices de umidade mais baixos, toma conta de boa parte do Paraná e as chuvas diminuem. “No Litoral ainda continua a previsão de algumas pancadas isoladas de chuva, porém o volume de precipitação será baixo. Na Região Metropolitana de Curitiba o sol predomina entre nuvens e no Interior do Estado a maior parte do tempo é de nebulosidade variável. No Oeste e Sudoeste pode acontecer alguma garoa ocasional no período da tarde”, afirma Reinaldo.

Domingo de Sol

No domingo (4), o tempo segue estável e o sol vai predominar com mais força no Interior do Paraná, mas as temperaturas diminuem, pois um ar um pouco menos aquecido vai predominar sobre o Estado. A situação é um pouco diferente na região Leste. “Os ventos vão soprar do oceano para o continente, trazendo bastante umidade. Por conta da Serra do Mar, a nebulosidade ficará mais presente, e por isso as temperaturas máximas vão diminuir bastante”, explica Reinaldo.

Enquanto a semana registrou valores na faixa dos 30°C em vários municípios, as temperaturas máximas terão declínio no domingo para a casa dos 20°C em Curitiba e Região Metropolitana, e devem ficar entre 23°C e 24°C no Litoral, onde há possibilidade de garoa ocasional.

Paraná teve clima histórico em 2025

O ano de 2025 registrou dados meteorológicos históricos no Paraná. Além da classificação de quatro tornados pelo Simepar, o período teve as temperaturas mais altas e mais baixas das séries históricas de algumas estações meteorológicas, e um volume anual de chuvas, em geral, muito próximo da média. O volume anual de chuva ficou acima da média em 23 estações meteorológicas: Altônia, Apucarana, Capanema, Campo Mourão, Cândido de Abreu, Cascavel, Cianorte, Cornélio Procópio, Distrito de Entre Rios, em Guarapuava, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Guaíra, Guarapuava, Laranjeiras do Sul, Londrina, Distrito de Horizonte, em Palmas, Palotina, Paranavaí, Pinhão, Santa Helena, São Miguel do Iguaçu, Toledo, e União da Vitória.

O destaque fica para Pinhão, Santa Helena e São Miguel do Iguaçu, que registraram cerca de 400 mm acima do volume médio histórico anual. Outras 20 estações meteorológicas registraram um volume de chuva anual abaixo da média histórica: Antonina, Cambará, Cerro Azul, Curitiba, Irati, Francisco Beltrão, Guaratuba, Jaguariaíva, Lapa, Loanda, Maringá, Palmas, Paranaguá, Pinhais, Ponta Grossa, Guaraqueçaba, Santo Antônio da Platina, Telêmaco Borba, Ubiratã e Umuarama.