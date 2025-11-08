432 pessoas são atendidas após tornado; governador decola para região

Paraná - O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) e os serviços de saúde atenderam, até o momento, 432 pessoas na região de Rio Bonito do Iguaçu, cidade na Região Centro-Sul do Estado atingida por um tornado de nível F-2 nesta sexta-feira (7). Desse total, nove tiveram ferimentos graves, com algumas passando por cirurgia. Todas as pessoas que estavam em áreas visíveis já receberam atendimento médico.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior, o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, o coordenador da Defesa Civil do Paraná, coronel Fernando Schunig, o subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Jonas Emmanuel Benghi Pinto, e o secretário das Cidades, Guto Silva, já se deslocaram para o município.

As forças de segurança estaduais confirmaram, até o momento, cinco óbitos, sendo quatro em Rio Bonito do Iguaçu e um em Guarapuava. Outras duas pessoas seguem desaparecidas, mas as forças de salvamento seguem recebendo informações de familiares, o que poderá fazer com que esse número aumente nas próximas horas.

As informações sobre desalojados e desabrigados também continuam sendo levantadas, uma vez que a situação está em andamento. Desta forma, os dados podem ser alterados conforme o atendimento for sendo realizado.

AÇÕES CONTINUAM – O CBMPR segue com operações de busca e salvamento nos locais afetados, principalmente nas estruturas mais colapsadas. A corporação também está fazendo levantamento de danos junto com autoridades locais, como postes caídos, casas afetadas e vítimas que ainda necessitem de atendimento.