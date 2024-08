ACONTECENDO AGORA

VEJA AS IMAGENS: Incêndio de grandes proporções atinge o Abatedouro da Copacol

Na noite desta quinta-feira (22), um incêndio de grandes proporções atingiu o Abatedouro de Aves da Copacol, em Cafelândia. De acordo com relatos de colaboradores que estavam no local, o incidente foi precedido por uma forte explosão. Após o estrondo, as chamas se espalharam rapidamente pelo abatedouro, provocando uma mobilização imediata de equipes de emergência. […]