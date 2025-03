CASCAVEL

Catuaí: Mais de 150 mil visitantes em seus primeiros dias

O Catuaí Shopping Cascavel, inaugurado em 12 de novembro, já se consolida como um marco para a cidade e o Oeste do Paraná, com público de mais de 150 mil pessoas em seus seis primeiros dias de operação. A estrutura de 106 mil m², com 83 mil m² de Área Construída e mais de 42 […]