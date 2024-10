CASCAVEL

Ações por abuso de poder político, econômico e religioso pedem a anulação da eleição

Cascavel – As eleições municipais de Cascavel, realizadas em 6 de outubro de 2024, com definição no primeiro turno, com 95.168 votos para Renato Silva (PL), que somou 56,41% dos votos válidos estão sendo contestadas judicialmente por dois ex-candidatos: Edgar Bueno (PSDB) e Marcio Pacheco (PP). Ambos ingressaram com AIJE (Ações de Investigação Judicial Eleitoral) […]