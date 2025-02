CASCAVEL

Criança cai do 2º andar de prédio no Cascavel Velho e fica em estado grave

Uma criança de um ano de idade ficou em estado grave ao cair do 2º andar de um prédio na Rua Itália, no Bairro Cascavel Velho, região Sul de Cascavel. Diante da situação, socorristas e médico do Siate, além de equipes do Samu foram mobilizadas ao endereço para prestarem atendimentos. A menina sofreu fratura no […]