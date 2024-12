RODOVIAS DO PARANÁ

“O que a gente temia, aconteceu”, diz setor produtivo após leilão

No Oeste do Paraná, o eco do progresso ganhou um tom amargo. O que poderia ser um alívio para a logística, poderá ser empecilho. A iminente volta do pedágio, com pesadas tarifas, reacende temores antigos da população. Historicamente impactada por tarifas elevadas e falta de investimentos no antigo Anel de Integração, a região enfrenta mais […]