TRAGÉDIA

Colisão entre três veículos na PR-484, resulta em morte e tombamento de caminhão

Um grave acidente na PR-484, entre os municípios de Boa Vista da Aparecida e Três Barras do Paraná, resultou na morte de um motorista e no tombamento de um caminhão, na manhã desta quarta-feira (19). A colisão envolveu três veículos, incluindo uma caminhonete Strada de Cascavel, um caminhão e um terceiro veículo. De acordo com […]