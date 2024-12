PARANÁ

Concessionária EPR vence o leilão do Lote 6, e oferece desconto de 0,08%

Ocorreu na manhã desta quinta-feira (19), na Bolsa de Valores de São Paulo, o leilão do Lote 6 do Sistema Integrado de Rodovias do Paraná. O Pacote contempla a concessão de rodovias estaduais e federais que engloba 25 cidades do estado. No leilão, a empresa vencedora foi a Concessionária EPR e foi a única que […]