IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

TRF-4 aceita apelação e anula condenação do ex-prefeito Paranhos

A 12ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) decidiu, por unanimidade, dar provimento à apelação do ex-prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos (PL), afastando sua condenação por improbidade administrativa. O julgamento ocorreu nesta terça-feira (18) e pode redefinir os rumos políticos do ex-mandatário municipal, que é cotado para integrar o secretariado do governador […]