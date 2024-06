Classificados e Editais de 18 de junho de 2024

PARANÁ

Luto na família do vice-governador do Paraná

O governador Carlos Massa Ratinho Junior e o Governo do Paraná como um todo lamentam profundamente a morte de Maria José Piana, esposa do vice-governador Darci Piana, neste domingo (16). Ela tinha 77 anos e lutava contra um câncer desde o fim do ano passado. A morte aconteceu no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, onde estava internada há […]