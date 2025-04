PRESTIGIE!

Nova Igreja Batista comemora a Páscoa no domingo com musical especial

A celebração da Páscoa, feriado comemorado mundialmente, começou com o êxodo do povo hebreu do Egito, em, aproximadamente, 1300 antes de Cristo. Biblicamente, a morte e ressurreição de Jesus Cristo ocorrem no mesmo período, no ano 33 d.C. No domingo de páscoa, dia 20 de abril, a história por trás desse dia será contada, ou […]