SANTA TEREZA

Veja o grave acidente que tirou a vida de uma jovem e deixou vários feridos

O domingo do Dia dos Pais começou com uma tragédia na região Oeste. Um grave acidente foi registrado na manhã de hoje, no trevo de acesso à BR-277, em Santa Tereza do Oeste. Uma van tentou cruzar o trevo e foi atingida lateralmente por uma carreta que trafegava sentido Cascavel. O acidente deixou oito vítimas […]