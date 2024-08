ACIDENTE AÉREO

Professores e alunos da Unioeste estão e entre as vítimas do voo 2283 da VoePass

Entre as 61 vítimas do voo 2283 da VoePass, que decolou de Cascavel às 11h58 desta sexta-feira, com destino a Guarulhos e caiu por volta das 13h20 na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo, constam professores e alunos da Unioeste. Confira abaixo a nota emitida pela universidade: É com profundo pesar que a Universidade […]