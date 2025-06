Inclusão em risco

Ação no STF coloca futuro das APAEs em risco no PR

Cascavel – Uma ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) protocolada no STF (Supremo Tribunal Federal) pela Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, colocou em xeque as Leis do Paraná nº 17.656/2013 e nº 18.419/2015, que garantem o apoio financeiro do Governo do Paraná às APAEs (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e entidades […]