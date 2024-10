LUTO!

Falece acadêmica de Fisioterapia da Unioeste

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), comunicou nesta segunda-feira (28), o falecimento da acadêmica do Campus estudante do primeiro ano do curso de Fisioterapia, em Cascavel, Ana Laura Mazzola de Oliveira. O motivo da morte da jovem não foi divulgado. O Jornal O Paraná se solidariza a família e amigos neste momento.