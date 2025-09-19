Yamaha lanças motocicletas ideais para desbravar o mundo off-road

Brasil - As motocicletas Yamaha YZ250 e YZ65 chegaram à Linha 2026 no Brasil. Com o lendário motor 2 tempos de 250cc equipado com o sistema YPVS (Yamaha Power Valve System), a Yamaha YZ250 2026 oferece potência, velocidade e controle em uma só moto. Com DNA off-road Yamaha, essa motocicleta entrega uma resposta instantânea e torque forte, garantindo aceleração linear a cada manobra. A transmissão de 5 marchas assegura desempenho ideal em qualquer pista, enquanto os freios de alto desempenho, com discos de 270 mm na roda dianteira e 240 mm na roda traseira, oferecem respostas rápidas e precisão total. A combinação perfeita de força e agilidade para conquistar as pistas mais difíceis.
Com estilo de fábrica e DNA de corrida, a Yamaha YZ250 2026 está disponível na cor Icon Blue (Azul) com grafismos inspirados na equipe Yamaha Racing. As rodas azuis reforçam seu visual agressivo, enquanto a admissão de ar otimizada e o sistema de escape de alto rendimento maximizam o fluxo de ar, melhorando a combustão e garantindo arrancadas mais rápidas e potência consistente. Ou seja, uma máquina feita para vencer, com estética esportiva e desempenho de elite.
A Yamaha YZ250 2026 combina um design agressivo com desempenho confiável. Seu motor potente garante respostas rápidas em curvas e saltos, enquanto as suspensões KYB com curso de 300mm (roda) na dianteira e 315mm (roda) na traseira proporcionam controle preciso e estabilidade em terrenos variados. Cada detalhe foi pensado para oferecer agilidade, tração e confiança em cada manobra.
Projetada para competição, a Yamaha YZ250 2026 tem um assento plano, laterais estreitas e um design que favorece a movimentação, permitindo ao piloto se posicionar de forma ideal em qualquer manobra. Essa configuração garante controle absoluto e maior conforto durante as provas. Já o chassi em alumínio da motocicleta, leve e equilibrado, combina resistência e flexibilidade na medida certa. Essa estrutura proporciona melhor feedback ao piloto, aumentando a confiança para enfrentar terrenos exigentes.
A Yamaha YZ250 2026 tem preço sugerido de R$ 67.990,00 (além de frete).
DNA de competição
Com DNA de competição para jovens pilotos, a Yamaha YZ65 2026 foi desenvolvida com o mesmo padrão de qualidade das motos de competição da Yamaha para adultos. Equipada com um motor 2 tempos de 65cc, arrefecido a líquido, e câmbio de 6 marchas, o modelo se destaca pela presença do sistema YPVS (Yamaha Power Valve System), que regula eletronicamente a abertura da válvula de escape para uma entrega de torque linear e controlada, favorecendo a pilotagem dos jovens em qualquer situação. O chassi tipo berço semiduplo em aço com subquadro em alumínio oferece excelente rigidez, estabilidade e agilidade.
A suspensão dianteira KYB invertida com tubos de 36 mm e ajustes de compressão e retorno, junto da suspensão traseira Monocross sem link, garantem ótima performance em terrenos irregulares. O guidão ajustável acompanha o crescimento do piloto. Com freios a disco tipo wave, assento longo e confortável e pedaleiras de alta aderência, a YZ65 entrega controle total e conforto, com visual inspirado na linha YZ profissional.
A posição do corpo é essencial para manter o controle total da Yamaha YZ65 2025 nas pistas. Com isso em mente, o novo banco foi projetado para facilitar a movimentação do piloto, seja para frente ou para trás, conforme a necessidade. As carenagens laterais também foram desenhadas para permitir liberdade de movimento — fator fundamental para dominar as curvas e os saltos.
Sabendo que crianças crescem rápido, a Yamaha YZ65 2026 foi equipada com suportes de guidão em alumínio com quatro posições ajustáveis, oferecendo até 27 mm de variação para frente ou para trás. Assim como nas YZ maiores, o guidão com diâmetro variável é item de série e garante o equilíbrio ideal entre flexibilidade e resistência em trilhas e pistas.
A Yamaha YZ65 2026 tem preço sugerido de R$ 43.990,00 (além de frete).