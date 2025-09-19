Yamaha lanças motocicletas ideais para desbravar o mundo off-road

Brasil - As motocicletas Yamaha YZ250 e YZ65 chegaram à Linha 2026 no Brasil. Com o lendário motor 2 tempos de 250cc equipado com o sistema YPVS (Yamaha Power Valve System), a Yamaha YZ250 2026 oferece potência, velocidade e controle em uma só moto. Com DNA off-road Yamaha, essa motocicleta entrega uma resposta instantânea e torque forte, garantindo aceleração linear a cada manobra. A transmissão de 5 marchas assegura desempenho ideal em qualquer pista, enquanto os freios de alto desempenho, com discos de 270 mm na roda dianteira e 240 mm na roda traseira, oferecem respostas rápidas e precisão total. A combinação perfeita de força e agilidade para conquistar as pistas mais difíceis.

Com estilo de fábrica e DNA de corrida, a Yamaha YZ250 2026 está disponível na cor Icon Blue (Azul) com grafismos inspirados na equipe Yamaha Racing. As rodas azuis reforçam seu visual agressivo, enquanto a admissão de ar otimizada e o sistema de escape de alto rendimento maximizam o fluxo de ar, melhorando a combustão e garantindo arrancadas mais rápidas e potência consistente. Ou seja, uma máquina feita para vencer, com estética esportiva e desempenho de elite.

A Yamaha YZ250 2026 combina um design agressivo com desempenho confiável. Seu motor potente garante respostas rápidas em curvas e saltos, enquanto as suspensões KYB com curso de 300mm (roda) na dianteira e 315mm (roda) na traseira proporcionam controle preciso e estabilidade em terrenos variados. Cada detalhe foi pensado para oferecer agilidade, tração e confiança em cada manobra.

Projetada para competição, a Yamaha YZ250 2026 tem um assento plano, laterais estreitas e um design que favorece a movimentação, permitindo ao piloto se posicionar de forma ideal em qualquer manobra. Essa configuração garante controle absoluto e maior conforto durante as provas. Já o chassi em alumínio da motocicleta, leve e equilibrado, combina resistência e flexibilidade na medida certa. Essa estrutura proporciona melhor feedback ao piloto, aumentando a confiança para enfrentar terrenos exigentes.

A Yamaha YZ250 2026 tem preço sugerido de R$ 67.990,00 (além de frete).