Brasil - A Volkswagen do Brasil celebra o marco de 300 mil Nivus produzidos no País. As duas versões do modelo, Novo Nivus e o esportivo Nivus GTS, são fabricadas na unidade Anchieta, localizada em São Bernardo do Campo (SP). O Novo Nivus e o Nivus GTS contribuem para que a Volkswagen siga firme na liderança de vendas de SUVs no Brasil, o principal segmentos do País. Também integram a Família SUVW o Novo T Cross, Tera, Taos, Tiguan e ID.4. Os sete SUVs já somam 133.576 unidades emplacadas neste ano (jan-set).

Lançado em 2020, o Nivus revolucionou o mercado, sendo o primeiro modelo Volkswagen totalmente desenvolvido na Região América do Sul e também produzido na Europa, na fábrica de Pamplona (Espanha), com o nome Taigo.

O Nivus também foi um marco na indústria automotiva nacional pelo pioneirismo em design, inaugurando a tendência de modelos cupê no Brasil. Outra inovação do modelo é que foi o primeiro da Volkswagen do Brasil desenvolvido 100% com protótipos virtuais nas etapas iniciais, revolucionando o processo de desenvolvimento de produto com a mais alta tecnologia; protótipos físicos também foram usados nos testes finais do modelo.

O Novo Nivus e Nivus GTS integram os sete modelos já lançados no Brasil dentro da atual ofensiva Volkswagen de 21 novos veículos para a Região América do Sul até 2028, com investimentos de R$ 20 bilhões. O Nivus GTS, lançado em 2025, inaugurou o resgate da esportividade Volkswagen. Em seguida, a VW lançou o Golf GTI e o Novo Jetta GLI, completando seu trio Legends.

O Novo Nivus, lançado em 2024, inaugurou uma nova era de conectividade para a Volkswagen do Brasil com o novo VW Play Connect de 10,1 polegadas e o novo aplicativo Meu VW 2.0.

“O Volkswagen Nivus simboliza a alta capacidade de inovação e a criatividade dos nossos times, aliadas à tecnologia da Volkswagen do Brasil. Primeiro modelo totalmente desenvolvido em nossa região e produzido também na Europa, com o nome Taigo, o Nivus revela a força da nossa Engenharia, do Design e da Produção Volkswagen. Fabricar 300 mil unidades, em tão pouco tempo, demonstra a relevância do Nivus, que conquistou os brasileiros ao estrear a tendência cupê, além de contribuir com a liderança consolidada da Volkswagen no segmento de SUVs, que é o mais importante do mercado brasileiro. E o Nivus GTS, lançado neste ano, é um novo marco, iniciando o resgate da esportividade que está no DNA VW, que em seguida teve o trio Legends completo com os modelos Golf GTI e Novo Jetta GLI”, afirma Ciro Possobom, presidente e CEO da Volkswagen do Brasil.

Maior do Brasil

Com 26 milhões de unidades produzidas, um marco alcançado em agosto de 2025, a Volkswagen do Brasil é a maior fabricante de automóveis da história no País. Há 72 anos no Brasil, a marca é responsável por 26% das 100 milhões de unidades fabricadas pelo setor, sendo protagonista em volume de produção, gerando empregos e contribuindo com o desenvolvimento econômico. Mais de 200 mil colaboradores ajudaram a construir a história de sucesso da Volkswagen do Brasil nessas mais de sete décadas.

O marco de 26 milhões de unidades contempla a produção das três fábricas de automóveis da Volkswagen do Brasil: Anchieta (em São Bernardo do Campo, SP, inaugurada em 1959, sendo a primeira fábrica da Volkswagen fora da Alemanha), Taubaté (SP, inaugurada em 1976) e em São José dos Pinhais (PR, inaugurada em 1999), com motores fabricados na unidade de São Carlos (SP, inaugurada em 1996).

Em 2025, a Volkswagen também completou 1 milhão de unidades do Polo produzidas no Brasil. Exatamente no ano em que o Polo celebra 50 anos no mundo, sendo um ícone da indústria automotiva, com mais de 20 milhões de unidades emplacadas globalmente. No Brasil, o Polo segue como o carro de passeio mais vendido do País e líder entre os hatches, com 93.711 unidades emplacadas neste ano (jan-set).

Modelos mais produzidos na história

Gol: +8,5 milhões de unidades (líder de vendas no mercado brasileiro por 27 anos consecutivos, de 1987 a 2014; modelo mais produzido, mais vendido e mais exportado da indústria nacional)

Fusca: +3 milhões (líder de vendas por 24 anos consecutivos, de 1959 a 1982)