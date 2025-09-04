Volkswagen irá transferir nomes consagrados para modelos elétricos

Brasil - A Volkswagen inicia uma nova fase em sua estratégia de nomes de modelos. A partir de 2026, o icônico Polo ganhará uma versão totalmente elétrica e passará a se chamar ID. Polo. O modelo deriva do carro-conceito ID. 2all, apresentado recentemente, e marca o início de uma abordagem que levará nomes consagrados da marca para a família ID., dedicada à mobilidade elétrica.

“Nossos nomes de modelos estão firmemente ancorados na memória das pessoas. Eles representam uma marca forte e incorporam características como qualidade, design atemporal e tecnologias para todos. Por isso estamos levando nossos nomes já consagrados para o futuro. O ID. Polo é apenas o começo”, comenta Thomas Schäfer, CEO da marca Volkswagen, Head do Brand Group Core e membro do Conselho de Administração do Grupo VW.

A Volkswagen transferirá outros nomes já estabelecidos para o portfólio elétrico a cada nova geração de modelos. Ao mesmo tempo, todos os veículos com motores a combustão continuarão com seus nomes anteriores. Com essa estratégia, a Volkswagen une os mundos do motor elétrico e do motor a combustão, ajudando os clientes a navegar mais facilmente pela gama de produtos da marca.

A designação ID. representa tecnologias avançadas e mobilidade elétrica. O Polo sempre simbolizou qualidade, segurança e a democratização de inovações. O novo ID. Polo combina essas características e será lançado com esse novo nome no ano do 50º aniversário do Polo, como o primeiro modelo dentro dessa estratégia.

“Nossos carros frequentemente acompanham as pessoas por muitos anos – eles moldam memórias e fases da vida. Um modelo como o Polo mostra o quão poderoso pode ser um nome: ele representa confiabilidade, personalidade e história. É exatamente por isso que estamos novamente dando aos nossos modelos ID. nomes que despertam emoções e que estão presentes no dia a dia das pessoas. A mobilidade elétrica deve ser não apenas progressiva, mas também acessível e pessoal”, afirma Martin Sander, membro do Conselho de Administração da marca Volkswagen para Vendas, Marketing e Pós-Vendas, antecipando que o segundo modelo ID., que está por vir, despertará emoções especiais.