Volkswagen irá transferir nomes consagrados para modelos elétricos

Brasil - A Volkswagen inicia uma nova fase em sua estratégia de nomes de modelos. A partir de 2026, o icônico Polo ganhará uma versão totalmente elétrica e passará a se chamar ID. Polo. O modelo deriva do carro-conceito ID. 2all, apresentado recentemente, e marca o início de uma abordagem que levará nomes consagrados da marca para a família ID., dedicada à mobilidade elétrica.
“Nossos nomes de modelos estão firmemente ancorados na memória das pessoas. Eles representam uma marca forte e incorporam características como qualidade, design atemporal e tecnologias para todos. Por isso estamos levando nossos nomes já consagrados para o futuro. O ID. Polo é apenas o começo”, comenta Thomas Schäfer, CEO da marca Volkswagen, Head do Brand Group Core e membro do Conselho de Administração do Grupo VW.
A Volkswagen transferirá outros nomes já estabelecidos para o portfólio elétrico a cada nova geração de modelos. Ao mesmo tempo, todos os veículos com motores a combustão continuarão com seus nomes anteriores. Com essa estratégia, a Volkswagen une os mundos do motor elétrico e do motor a combustão, ajudando os clientes a navegar mais facilmente pela gama de produtos da marca.
A designação ID. representa tecnologias avançadas e mobilidade elétrica. O Polo sempre simbolizou qualidade, segurança e a democratização de inovações. O novo ID. Polo combina essas características e será lançado com esse novo nome no ano do 50º aniversário do Polo, como o primeiro modelo dentro dessa estratégia.
“Nossos carros frequentemente acompanham as pessoas por muitos anos – eles moldam memórias e fases da vida. Um modelo como o Polo mostra o quão poderoso pode ser um nome: ele representa confiabilidade, personalidade e história. É exatamente por isso que estamos novamente dando aos nossos modelos ID. nomes que despertam emoções e que estão presentes no dia a dia das pessoas. A mobilidade elétrica deve ser não apenas progressiva, mas também acessível e pessoal”, afirma Martin Sander, membro do Conselho de Administração da marca Volkswagen para Vendas, Marketing e Pós-Vendas, antecipando que o segundo modelo ID., que está por vir, despertará emoções especiais.
“Estamos trazendo uma de nossas marcas mais fortes, GTI, para o mundo elétrico. Também com lançamento em 2026, o carro-conceito ID. GTI entrará em produção como o ID. Polo GTI. Ele oferecerá dinâmica excepcional e muito prazer ao dirigir.”
Estreia
Ainda camuflados, o ID. Polo e o ID. Polo GTI farão sua primeira aparição pública mundial no Salão de Munique, o IAA MOBILITY, entre 8 a 14 de setembro. Em 7 de setembro, a Volkswagen apresentará em estreia mundial o veículo conceito de um SUV compacto elétrico, o ID. CROSS Concept. A versão de produção desse conceito, o ID. Cross, será lançada no final de 2026 como o equivalente elétrico do T Cross europeu.
Para a Volkswagen, a estreia de veículos menores e mais compactos em sua família elétrica marca o início de uma nova era, tornando a condução elétrica mais acessível do que nunca, graças a novos modelos como o ID. Polo e o ID. Cross. Todos os novos modelos deixam claro que a Volkswagen está respondendo de forma ainda mais próxima aos feedbacks dos clientes. Isso se reflete, entre outras coisas, no maior nível de qualidade com materiais macios, na combinação inteligente de comandos digitais e físicos – como botões e seletores no volante e no cockpit.
Desde 2018
A Volkswagen introduziu a nomenclatura da família ID. em 2018. Ela designa a linha exclusiva de produtos 100% elétricos no portfólio da marca Volkswagen. O primeiro modelo lançado foi o ID.3. Outros modelos seguiram, diferenciados por números conforme o segmento de veículo. O maior deles é o ID.7, disponível nas versões sedã e perua, atualmente líder de mercado na Alemanha e na Europa.