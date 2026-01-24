Brasil - A Volkswagen do Brasil amplia sua participação no Programa Carro Sustentável, do Governo Federal, e passa a oferecer o Tera MPI ano/modelo 2026 com isenção total de IPI, proporcionando redução de 2,55% do preço final do veículo ao consumidor. Com a inclusão do modelo, a marca reforça seu compromisso em democratizar o acesso à mobilidade, aliando inovação, eficiência e sustentabilidade em seu portfólio de veículos produzidos no País.
Desde quando o programa entrou em vigor, em julho passado, 45.206 unidades dos modelos elegíveis Volkswagen (Polo Track, Polo Robust e Polo TSI MT) foram comercializadas dentro da iniciativa, que concede isenção de IPI para veículos novos que atendem a critérios como índice de emissão, peso, reciclabilidade e produção local. A certificação da Volkswagen do Brasil no Programa Carro Sustentável reafirma o alinhamento da empresa às políticas públicas voltadas à redução do impacto ambiental e ao estímulo da indústria nacional.
“Desde quando a Volkswagen foi habilitada a participar do Programa Carro Sustentável, temos trabalhado continuamente para ampliar nossa oferta de modelos elegíveis. A inclusão do Tera MPI na lista representa um avanço importante, não apenas por se tratar de mais um produto certificado, mas por ser um carro que é um fenômeno de vendas no País. Isso reforça nosso compromisso em oferecer mobilidade acessível, eficiente, sustentável e alinhada às expectativas do consumidor brasileiro”, diz Fernando Silva, Vice-Presidente de Vendas e Marketing da Volkswagen do Brasil.
A participação no programa amplia a oferta de veículos Volkswagen com condições ainda mais acessíveis ao consumidor. Além dos modelos elegíveis ao benefício fiscal, a marca oferece também versões com descontos equivalentes ao valor do IPI, assegurando competitividade e ampliando o alcance da iniciativa no mercado brasileiro. Integram o Programa Carro Sustentável os modelos Polo Robust, Polo Track, Polo TSI MT e Tera MPI.
A chegada do Tera MPI ao programa reforça o protagonismo do modelo no mercado nacional. O modelo já acumula quase 50 mil unidades emplacadas no Brasil em apenas sete meses de mercado, consolidando-se como um verdadeiro ícone da nova geração de veículos Volkswagen no País.
Completo de fábrica
O Tera MPI traz como destaque a segurança de seu projeto. É equipado de série com seis airbags (dois frontais, dois laterais nos bancos dianteiros e dois de cortina), frenagem autônoma de emergência (AEB) com proteção de pedestres, controle eletrônico de estabilidade (ESC) e tração (ASR), bloqueio eletrônico de diferencial (EDS), sistema de detecção de fadiga do motorista e sistema de controle de perda de pressão dos pneus. O modelo é o mais seguro da categoria e recebeu cinco estrelas, a nota máxima em segurança, nos testes do Latin NCAP.
O modelo tem ainda direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, ar-condicionado, piloto automático, banco do motorista com ajuste milimétrico de altura, computador de bordo, painel de instrumentos digital, sensores de estacionamento traseiro e portas USB na dianteira, com duas saídas, e o assistente de partida em rampas (HHC – Hill Hold Control).
Diferenciais
A lista segue com espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis com função “Tilt down” no lado direito, faróis em LED com luz de condução diurna em LED integrada, painel de instrumentos digital de oito polegadas, sistema multimidia VW Play com tela de 10,1″ touchscreen e App-Connect e volante multifuncional. O motor é o consolidado 1.0 l de até 84 cv, que atua com o câmbio manual de cinco velocidades.