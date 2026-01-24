Brasil - A Volkswagen do Brasil amplia sua participação no Programa Carro Sustentável, do Governo Federal, e passa a oferecer o Tera MPI ano/modelo 2026 com isenção total de IPI, proporcionando redução de 2,55% do preço final do veículo ao consumidor. Com a inclusão do modelo, a marca reforça seu compromisso em democratizar o acesso à mobilidade, aliando inovação, eficiência e sustentabilidade em seu portfólio de veículos produzidos no País.

Desde quando o programa entrou em vigor, em julho passado, 45.206 unidades dos modelos elegíveis Volkswagen (Polo Track, Polo Robust e Polo TSI MT) foram comercializadas dentro da iniciativa, que concede isenção de IPI para veículos novos que atendem a critérios como índice de emissão, peso, reciclabilidade e produção local. A certificação da Volkswagen do Brasil no Programa Carro Sustentável reafirma o alinhamento da empresa às políticas públicas voltadas à redução do impacto ambiental e ao estímulo da indústria nacional.

“Desde quando a Volkswagen foi habilitada a participar do Programa Carro Sustentável, temos trabalhado continuamente para ampliar nossa oferta de modelos elegíveis. A inclusão do Tera MPI na lista representa um avanço importante, não apenas por se tratar de mais um produto certificado, mas por ser um carro que é um fenômeno de vendas no País. Isso reforça nosso compromisso em oferecer mobilidade acessível, eficiente, sustentável e alinhada às expectativas do consumidor brasileiro”, diz Fernando Silva, Vice-Presidente de Vendas e Marketing da Volkswagen do Brasil.

A participação no programa amplia a oferta de veículos Volkswagen com condições ainda mais acessíveis ao consumidor. Além dos modelos elegíveis ao benefício fiscal, a marca oferece também versões com descontos equivalentes ao valor do IPI, assegurando competitividade e ampliando o alcance da iniciativa no mercado brasileiro. Integram o Programa Carro Sustentável os modelos Polo Robust, Polo Track, Polo TSI MT e Tera MPI.