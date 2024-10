BANDEIRADA

Edivan Monteiro mira o Top 5 da classificação da Fórmula Truck

O cascavelense Edivan Monteiro, da equipe Cascavel Diesel, disputa a 7ª etapa da Fórmula Truck no próximo domingo, no Autódromo Eduardo Cabrera, em Rivera, no Uruguai, mirando o Top 5 da classificação do campeonato. Ele ocupa a oitava colocação da categoria GT Truck no Campeonato Interestadualo, com 205 pontos, enquanto que o líder Rafael Fleck […]