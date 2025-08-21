Versão Exclusive do Novo Nissan Kicks traz sofisticação, robustez e tecnologia

Também conta com ar-condicionado digital, partida remota do motor, retrovisores externos com rebatimento elétrico, volante com regulagem de altura e profundidade e entradas USB-C para os passageiros do banco de traseiro.

Tudo isso além, é claro, do que já consta nos itens de série das versões Sense e Advance. Então o novo Nissan Kicks Exclusive também traz seis airbags, câmera com visão 360 graus, monitoramento de pressão dos pneus, Alerta de Colisão Frontal com Assistente Inteligente de Frenagem e Detecção de Pedestre (FCW+FEB) e Alerta Inteligente e Assistente de Prevenção de Mudança de Faixa (LDW+LDP).

Outros destaques da versão Exclusive são o acendimento inteligente dos faróis, que contam com sensor crepuscular, espelho retrovisor eletrocrômico, limpador automático com sensor de chuva e iluminação ambiente no painel e nas portas.

Nessa opção o novo Kicks ganha faróis Full LED com projetores, volante com revestimento premium, painel de instrumentos digital com tela de 12,3 polegadas – formando um monolito de 24,6 polegadas com o multimídia Nissan Connect, rodas de liga leve diamantadas de 19 polegadas, sensor de estacionamento dianteiro e som com seis alto-falantes.

Brasil - Estilo, espaço, sofisticação, segurança e muita tecnologia. Tudo isso pode ser encontrado na linha do novo Nissan Kicks. E a partir da versão Exclusive, vendida com preço de R$ 177.990, o pacote de equipamentos entrega ainda mais.

A versão Exclusive do novo Kicks foi eleito recentemente como a Melhor Compra 2025 na categoria de SUVs até R$ 200 mil pela Revista Quatro Rodas, um dos mais importantes prêmios do setor automotivo, que aponta os carros que melhor se equilibram em conteúdo, preço e custo de propriedade no Brasil.

Redefinindo o segmento

Com um projeto totalmente inovador, o novo Nissan Kicks é um carro que chega para revolucionar o segmento. Entre os atributos que o tornam diferente do que se encontra no mercado estão o design robusto e impactante; interior espaçoso e funcional e os itens de série e segurança. Afinal, são 23 equipamentos de proteção e conforto intuitivos e de assistência ao motorista que fazem parte do “escudo de segurança” Nissan Safety Shield, um conjunto de sistemas avançados que monitoram, respondem e protegem, com itens exclusivos no segmento.

Internamente, o modelo reflete a modernidade de seu exterior. Extremante espaçoso para os passageiros e com o maior porta-malas entre os concorrentes, 470 litros, o novo Nissan Kicks leva o conforto e praticidade para outro patamar. Um dos destaques da cabine é a configuração de telas do painel: uma para o cluster de instrumentos (7 polegadas nas versões Sense e Advance; 12,3 polegadas na Exclusive e Platinum) e outra para o sistema de infoentretenimento. Nas versões topo de linha, a área de telas combinadas chega a 24,6 polegadas, criando um ambiente digital e sofisticado.

Sob o capô, o modelo tem um motor 1.0 com injeção direta e turbocompressor, que desenvolve 125 cv de potência e 22,4 kgfm de torque – quando abastecido com etanol. Esse propulsor trabalha em conjunto com uma transmissão de dupla embreagem DCT banhada a óleo. Ela é acionada por um seletor da transmissão por botões e-Shifter, tecnologia inédita no segmento. De fácil uso, nesse sistema a mudança é feita com simples toques nos botões “D”, “R”, “N” e “P”. Adicionalmente, todas as versões contam com aletas atrás do volante (paddle shift) para trocas de marcha manuais.

O novo Nissan Kicks e seu motor turbo são resultados do investimento de R$ 2,8 bilhões que a Nissan está fazendo no Brasil, que ainda prevê o lançamento de mais um SUV produzido no país.