Brasil - As vendas anuais agregadas do Grupo ultrapassam 4 milhões pela primeira vez na história da empresa, com cinco anos consecutivos de crescimento. As vendas de veículos eletrificados e movidos a combustíveis alternativos limpos do Grupo apresentaram um crescimento robusto, ultrapassando 2.293.099 unidades, um aumento de 58% em relação ao ano anterior e representando 56% das vendas totais. O crescimento em todo o portfólio de marcas foi impulsionado por novos veículos eletrificados e inteligentes. A implementação da “Declaração de Taizhou” do Grupo e o retorno à estratégia “Uma Geely” foram acelerados em 2025 com a consolidação de marcas e o aprimoramento estratégico das sinergias internas.

