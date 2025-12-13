Vai viajar no fim de ano? Prepare o carro antes de pegar a estrada

Com o aumento da mobilidade nas rodovias e o clima de férias, muitas famílias aproveitam o fim e início do ano para viajar. Milhares de carros estarão na estrada sejam para o litoral ou no campo. No último ano, segundo dados da Artesp, rodovias estaduais paulistas movimentaram mais de 5,2 milhões de veículos saindo da capital rumo ao litoral e interior durante o período de Natal e Ano Novo.

Para que essa viagem seja segura e tranquila, o CEO da Carflix, especialista no setor automotivo, Alan Ladeia, compartilha cinco recomendações essenciais e uma dica extra sobre postura no trânsito: “Antes de pegar estrada, nada substitui uma revisão completa: isso inclui os pneus, freios, óleo, fluido de arrefecimento e sistema de iluminação. Uma manutenção bem-feita pode fazer toda a diferença entre um passeio tranquilo e um grande risco”.

1 – Faça uma revisão completa do carro: verifique pneus, inclusive estepe: estado de desgaste, calibragem e se há bolhas ou cortes. Pneus em mau estado são causa comum de acidentes. Confira fluido de freio, fluido de arrefecimento, óleo do motor e filtros. A troca regular de óleo e a verificação dos fluidos ajudam a prevenir panes durante viagens longas. Verifique sistema de iluminação (faróis, setas, luz de freio) e limpadores de para-brisa: fundamentais para dirigir com segurança, especialmente à noite ou em trechos de serra.

2 – Atenção aos pneus e suspensão: pneus bem calibrados e suspensão em bom estado garantem estabilidade e conforto, importantíssimo em viagens com muitas curvas. Isso evita prejuízos como desgaste irregular e risco de falha mecânica.