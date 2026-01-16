Brasil - Na virada desse ano, a Artesp contabilizou que mais de 40,5 milhões de veículos circularam pelas rodovias paulistas nesse período. Com as férias escolares, a expectativa é de que o fluxo siga intenso, já que muitos brasileiros devem aproveitar o período para viajar. Com a expectativa de aumento de fluxo nas estradas, a atenção também redobrar, especialmente com as chuvas de verão do início de ano.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, diante desse cenário, os riscos de acidentes se elevam em até 30%, com destaque àqueles ligados a problemas mecânicos com os veículos. Para evitar que a viagem se transforme em um contratempo devido a falhas mecânicas ou de manutenção, José Cesário Neto, Coordenador de Capacitação e Suporte Técnico dos lubrificantes Mobil, lista dicas valiosas para o motorista ir e voltar do feriado com segurança; confira:
Dicas de Segurança para Viagens Rodoviárias
1 – Escolha de produtos de confiança: Investir tempo na escolha do lubrificante certo, por exemplo, pode economizar dinheiro a longo prazo e evitar complicações mecânicas. Consulte o manual do proprietário ou um profissional de confiança para garantir que está utilizando os produtos recomendados para o seu veículo.
2 – Verificar o período da troca de óleo: Além da escolha correta de produtos, é fundamental seguir o cronograma de troca de óleo recomendado pelo fabricante. Isso não só mantém o motor em ótimas condições, mas também contribui para um desempenho suave e confiável durante toda a vida útil do veículo.
3 – Pneus e estepe: Verifique a pressão dos pneus (inclusive do estepe) e examine o desgaste da banda de rodagem. Pneus em boas condições ajudam na estabilidade e segurança.
4 – Fluidos: Confira os níveis de fluido de freio, direção, arrefecimento (radiador), e lavador de para-brisas. Reponha, se necessário.
5 – Sistema de freios: Teste os freios em baixa velocidade para identificar ruídos ou trepidações. Certifique-se de que as pastilhas e discos de freio estão em boas condições.
6 – Bateria: Verifique se há sinais de corrosão nos terminais da bateria e se ela está devidamente fixada. Teste a carga, se possível.
7 – Correias e mangueiras: Inspecione visualmente as correias e mangueiras no compartimento do motor. Fissuras ou desgaste indicam que é hora de trocar.
8 – Limpeza e visibilidade: Com a previsão de chuva para este feriado, não se esqueça de limpar os vidros e checar o funcionamento dos limpadores e a condição das palhetas, que devem estar sem rachaduras.
9 – Equipamentos de emergência: Verifique se o triângulo, a chave de roda e o macaco estão no carro e em boas condições.
10 – Suspensão: Faça uma revisão na suspensão para identificar problemas nos amortecedores e verificar se há folga nas buchas ou barras.