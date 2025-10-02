Triumph apresenta a nova Scrambler 400 XC

Brasil - A Triumph Motorcycles anuncia o lançamento global da Scrambler 400 XC, nova integrante da linha Modern Classic de 400cc. Com visual imponente, maior aptidão off-road e acabamento premium, o modelo chega para complementar a linha e reforçar o sucesso da família 400cc, que já conquistou milhares de clientes no Brasil e no mundo. A novidade promete atrair ainda mais apaixonados por aventura, estilo e liberdade sobre duas rodas, ampliando o alcance da marca em um dos segmentos mais competitivos do mercado.
No Brasil, a Scrambler 400 XC equipada com rodas raiadas tem chegada prevista para o primeiro trimestre de 2026, com preço sugerido de R$ 37.990,00. A Scrambler 400 X estará disponível por R$ 33.990,00, enquanto a Speed 400 poderá ser adquirida por R$ 29.990,00. Os valores são promocionais e comemorativos, válidos para um lote exclusivo e por tempo limitado. Além disso, durante o mês de outubro, toda a linha Triumph terá taxa zero.
A campanha celebra o primeiro ano da linha 400cc no país, que já soma mais de 8.500 motos emplacadas e alcançou 95% de satisfação entre os clientes. Para marcar a data, a Triumph retoma as condições de lançamento e apresenta ainda um benefício inédito no pós-venda: as duas primeiras revisões por apenas R$ 100,00 cada. Isso significa que até os 32.000 km a moto precisará passar pela concessionária apenas duas vezes, com o custo total de apenas R$200,00 em revisões. O resultado é uma redução significativa no tempo de parada em comparação ao mercado e maior valorização na hora da troca por um modelo seminovo.
Vantagem
Segundo Renato Fabrini, General Manager da Triumph Brasil, a novidade marca um passo importante para a montadora: “A chegada da Scrambler 400 XC com roda raiada atende a um pedido recorrente dos nossos clientes e chega junto à nova campanha de varejo que celebra o primeiro ano da linha 400cc no Brasil. Imagina fazer apenas duas trocas de óleo até 32.000 km, é uma vantagem enorme e um benefício real para os nossos clientes”, declara o executivo.
A Scrambler 400 XC vem equipada com o motor TR monocilíndrico de 398cc, que entrega 40 cv de potência e 37,5 Nm de torque, associado a uma transmissão de 6 marchas com embreagem assistida. O modelo traz ainda recursos tecnológicos de destaque, como painel misto com LCD, iluminação full-LED com DRL, controle de tração comutável, carregador USB-C e imobilizador eletrônico de série. Com intervalos de manutenção a cada 16 mil km e garantia de 2 anos sem limite de quilometragem, o modelo reforça o excelente custo-benefício da linha 400cc, que oferece mais de 20 acessórios originais Triumph para personalização.
A Scrambler 400 XC se destaca por componentes voltados ao uso misto, como as novas rodas raiadas com aros de alumínio e pneus Metzeler Karoo Street sem câmara, além de suspensão de longo curso, para-lama elevado, protetores de mão e ABS com modo off-road. O modelo estará disponível em três novas cores: Racing Yellow, Storm Grey e Vanilla White, e traz ainda detalhes em preto, banco bipartido e escapamento elevado, assinatura clássica das Scramblers da Triumph.
História nas pistas
A Triumph possui um glorioso histórico em corridas, competindo e vencendo disputas em praticamente todas as categorias e modalidades do motociclismo esportivo. Desde a vitória do segundo TT da Ilha de Man, em 1908, passando pelo domínio das estradas e das pistas na Europa e na América nos anos 1960, até as conquistas de corridas recentes com a Triumph de 675 cc triplamente motorizada na vitória do Daytona 200, em 2014, a vitória do Supersports TT da Ilha de Man, de 2014, os títulos dos Supersports britânicos de 2014 e 2015, as corridas do World SuperSport, e, em 2019, com mais uma vitória no TT da Supersports da Ilha de Man, com Peter Hickman.
A lendária história da Triumph nas corridas continua com o fornecimento exclusivo de motores para o Campeonato Mundial de Moto2, desde o início da temporada de 2019. A Triumph fornece para todas as equipes o seu motor triplo de 765 cc ajustado para corridas, baseado no motor da Street Triple RS, líder da categoria. Ao redefinir a classe e quebrar recorde após recorde no ano inaugural, incluindo a primeira velocidade máxima da Moto2 superior a 300 km/h, a temporada de 2020 ficou ainda mais rápida com mais 11 recordes de voltas e sete vencedores diferentes em 15 corridas.
As atividades de corrida da Triumph são reforçadas por um retorno à British Superbike, em 2021, com uma equipe de corrida apoiada pela fábrica, a Dynavolt Triumph, no Campeonato Britânico de Supersport.
Em 2021, a Triumph anunciou sua entrada nos mundos do Motocross e do Enduro, bem como um novo esforço para participar de competições esportivas, com o compromisso de disputar campeonatos de alto nível nas categorias de Motocross e Enduro.
Em setembro de 2022, a empresa anunciou a criação do histórico Triumph Racing Team, criado em parceria com Thierry Chizat-Suzzoni, um dos proprietários de equipes mais experientes e bem-sucedidas do esporte. A parceria colocará nas pistas duas das novas motos MX de 4 tempos de 250 cc da Triumph na classe MX2 de 2024 e terá ainda mais uma entrada na classe MXGP, de 450 cc, em 2025.
Sob a nova bandeira Triumph Racing Team – que cobrirá todas as atividades relacionadas a corridas da Triumph, incluindo as corridas de Moto2 e Supersport –, a parceria entre a Triumph e Thierry Chizat-Suzzoni abrangerá uma estrutura e instalações de equipe já bem estabelecidas e altamente bem-sucedidas.