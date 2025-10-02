Triumph apresenta a nova Scrambler 400 XC

Brasil - A Triumph Motorcycles anuncia o lançamento global da Scrambler 400 XC, nova integrante da linha Modern Classic de 400cc. Com visual imponente, maior aptidão off-road e acabamento premium, o modelo chega para complementar a linha e reforçar o sucesso da família 400cc, que já conquistou milhares de clientes no Brasil e no mundo. A novidade promete atrair ainda mais apaixonados por aventura, estilo e liberdade sobre duas rodas, ampliando o alcance da marca em um dos segmentos mais competitivos do mercado.

No Brasil, a Scrambler 400 XC equipada com rodas raiadas tem chegada prevista para o primeiro trimestre de 2026, com preço sugerido de R$ 37.990,00. A Scrambler 400 X estará disponível por R$ 33.990,00, enquanto a Speed 400 poderá ser adquirida por R$ 29.990,00. Os valores são promocionais e comemorativos, válidos para um lote exclusivo e por tempo limitado. Além disso, durante o mês de outubro, toda a linha Triumph terá taxa zero.

A campanha celebra o primeiro ano da linha 400cc no país, que já soma mais de 8.500 motos emplacadas e alcançou 95% de satisfação entre os clientes. Para marcar a data, a Triumph retoma as condições de lançamento e apresenta ainda um benefício inédito no pós-venda: as duas primeiras revisões por apenas R$ 100,00 cada. Isso significa que até os 32.000 km a moto precisará passar pela concessionária apenas duas vezes, com o custo total de apenas R$200,00 em revisões. O resultado é uma redução significativa no tempo de parada em comparação ao mercado e maior valorização na hora da troca por um modelo seminovo.

Vantagem

Segundo Renato Fabrini, General Manager da Triumph Brasil, a novidade marca um passo importante para a montadora: “A chegada da Scrambler 400 XC com roda raiada atende a um pedido recorrente dos nossos clientes e chega junto à nova campanha de varejo que celebra o primeiro ano da linha 400cc no Brasil. Imagina fazer apenas duas trocas de óleo até 32.000 km, é uma vantagem enorme e um benefício real para os nossos clientes”, declara o executivo.

A Scrambler 400 XC vem equipada com o motor TR monocilíndrico de 398cc, que entrega 40 cv de potência e 37,5 Nm de torque, associado a uma transmissão de 6 marchas com embreagem assistida. O modelo traz ainda recursos tecnológicos de destaque, como painel misto com LCD, iluminação full-LED com DRL, controle de tração comutável, carregador USB-C e imobilizador eletrônico de série. Com intervalos de manutenção a cada 16 mil km e garantia de 2 anos sem limite de quilometragem, o modelo reforça o excelente custo-benefício da linha 400cc, que oferece mais de 20 acessórios originais Triumph para personalização.

A Scrambler 400 XC se destaca por componentes voltados ao uso misto, como as novas rodas raiadas com aros de alumínio e pneus Metzeler Karoo Street sem câmara, além de suspensão de longo curso, para-lama elevado, protetores de mão e ABS com modo off-road. O modelo estará disponível em três novas cores: Racing Yellow, Storm Grey e Vanilla White, e traz ainda detalhes em preto, banco bipartido e escapamento elevado, assinatura clássica das Scramblers da Triumph.