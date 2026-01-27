Brasil - A Toyota do Brasil anuncia a chegada da Hiace Furgão ao mercado brasileiro e amplia o leque de soluções para o segmento de vans, no qual estreou com a versão Minibus em setembro de 2025. Focada no transporte de cargas, o modelo recebeu novos equipamentos – como retrovisores elétricos, faróis de neblina e Toyota Serviços Conectados – e já está disponível por R$ 304.990.

Regulamentada para condução com habilitação de categoria B, a mesma de veículos de passeio, a nova Hiace Furgão se destaca pela versatilidade no uso urbano, com portas deslizantes em ambos os lados, uma exclusividade que proporciona mais comodidade e segurança ao usuário. Além disso, com 2,28 m de altura, o furgão pode acessar garagens de edifícios comerciais e residenciais, que geralmente têm vão livre de 2,40 m.

Outros atributos da família Hiace foram mantidos, como o Toyota 10, que estende a garantia por até 10 anos sem custo adicional, e o Revisão Facilitada, que oferece as três primeiras manutenções gratuitas e o melhor custo-benefício da categoria. Por sua vez, o conjunto mecânico é o mesmo já consagrado da Hilux, reconhecido pela confiabilidade e durabilidade, com câmbio automático de seis velocidades e tração traseira.

Espaço interno

Projetada para o uso profissional intensivo, a nova Hiace Furgão tem capacidade para transportar até 1.055 kg com volume de carga de 9,3 m³. Além disso, o acesso ao compartimento traseiro é feito pelas exclusivas portas deslizantes em ambos os lados da carroceria ou pela nova porta dupla bipartida na traseira, com grande ângulo de abertura de até 270° para mais versatilidade nas operações diárias de trabalho.

Para otimizar o espaço interno e aumentar o conforto a bordo, a carroceria adota o capô alongado, no formato semi-bonnet, que permite ampliar a cabine em relação ao motor e, também, reduzir vibrações e ruídos. Este layout ainda proporciona a posição de dirigir semelhante à de um automóvel, reforçada por ajustes de altura e profundidade da coluna de direção e pela regulagem de altura do banco do motorista. Todo o painel foi desenvolvido para facilitar o dia a dia de quem dirige, com inclinação pensada para ampliar a visibilidade e a sensação de espaço. Nesse sentido, o quadro de instrumentos e a central multimídia de 9″ foram posicionados em local elevado, melhorando a ergonomia e liberando mais espaço para os ocupantes da primeira fileira. E, quando não utilizado, o encosto central pode ser rebatido para dar lugar a um amplo console com porta-copos e mesa de apoio.

Serviços Conectados

A nova Hiace Furgão passa a contar com o programa Toyota Serviços Conectados, que permite ao proprietário acessar informações como status do veículo, histórico de viagens, lembretes de revisão, indicadores de consumo e diagnóstico de falhas, sem nenhum custo adicional, pelo aplicativo Toyota App. Para gestores de frota, isso significa mais controle, mais eficiência e mais disponibilidade para o negócio