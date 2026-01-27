Brasil - A Toyota do Brasil anuncia a chegada da Hiace Furgão ao mercado brasileiro e amplia o leque de soluções para o segmento de vans, no qual estreou com a versão Minibus em setembro de 2025. Focada no transporte de cargas, o modelo recebeu novos equipamentos – como retrovisores elétricos, faróis de neblina e Toyota Serviços Conectados – e já está disponível por R$ 304.990.
Regulamentada para condução com habilitação de categoria B, a mesma de veículos de passeio, a nova Hiace Furgão se destaca pela versatilidade no uso urbano, com portas deslizantes em ambos os lados, uma exclusividade que proporciona mais comodidade e segurança ao usuário. Além disso, com 2,28 m de altura, o furgão pode acessar garagens de edifícios comerciais e residenciais, que geralmente têm vão livre de 2,40 m.
Outros atributos da família Hiace foram mantidos, como o Toyota 10, que estende a garantia por até 10 anos sem custo adicional, e o Revisão Facilitada, que oferece as três primeiras manutenções gratuitas e o melhor custo-benefício da categoria. Por sua vez, o conjunto mecânico é o mesmo já consagrado da Hilux, reconhecido pela confiabilidade e durabilidade, com câmbio automático de seis velocidades e tração traseira.
Espaço interno
Projetada para o uso profissional intensivo, a nova Hiace Furgão tem capacidade para transportar até 1.055 kg com volume de carga de 9,3 m³. Além disso, o acesso ao compartimento traseiro é feito pelas exclusivas portas deslizantes em ambos os lados da carroceria ou pela nova porta dupla bipartida na traseira, com grande ângulo de abertura de até 270° para mais versatilidade nas operações diárias de trabalho.
Para otimizar o espaço interno e aumentar o conforto a bordo, a carroceria adota o capô alongado, no formato semi-bonnet, que permite ampliar a cabine em relação ao motor e, também, reduzir vibrações e ruídos. Este layout ainda proporciona a posição de dirigir semelhante à de um automóvel, reforçada por ajustes de altura e profundidade da coluna de direção e pela regulagem de altura do banco do motorista. Todo o painel foi desenvolvido para facilitar o dia a dia de quem dirige, com inclinação pensada para ampliar a visibilidade e a sensação de espaço. Nesse sentido, o quadro de instrumentos e a central multimídia de 9″ foram posicionados em local elevado, melhorando a ergonomia e liberando mais espaço para os ocupantes da primeira fileira. E, quando não utilizado, o encosto central pode ser rebatido para dar lugar a um amplo console com porta-copos e mesa de apoio.
Serviços Conectados
A nova Hiace Furgão passa a contar com o programa Toyota Serviços Conectados, que permite ao proprietário acessar informações como status do veículo, histórico de viagens, lembretes de revisão, indicadores de consumo e diagnóstico de falhas, sem nenhum custo adicional, pelo aplicativo Toyota App. Para gestores de frota, isso significa mais controle, mais eficiência e mais disponibilidade para o negócio
Ao adquirir o pacote completo de Serviços Conectados, com 12 meses gratuitos, o cliente terá acesso a funcionalidades como rastreamento e imobilização do veículo em caso de roubo, alertas remotos de velocidade e alarme, cerca geográfica, monitoramento em caso de acidente e acionamento automático das autoridades. Também será possível contratar Wi-Fi para até dez dispositivos.
Motor e câmbio
Com foco na robustez, a nova Hiace Furgão traz o consagrado conjunto mecânico da Hilux, referência em confiabilidade e durabilidade no Brasil. O modelo segue a filosofia QDR da marca (sigla em inglês para qualidade, durabilidade e confiabilidade) com o mesmo projeto de conjunto mecânico da líder do segmento de picapes médias.
O motor 2.8 turbodiesel entrega 174 cv de potência a 3.400 rpm e torque de 45,8 kgfm já a partir de 1.600 rpm, com médias de consumo de até 8,8 km/l na cidade e 10,2 km/l na estrada, de acordo com dados do INMETRO. Por sua vez, a tração traseira garante o melhor desempenho e dirigibilidade mesmo com a capacidade máxima de carga.
Para reforçar o conforto e a resistência, a van é equipada com câmbio automático de seis marchas com opção de trocas manuais – o mesmo utilizado na Hilux. Já a suspensão adota a configuração McPherson com barra estabilizadora na dianteira e feixe de molas com amortecedores telescópicos na traseira, adaptados às necessidades do segmento.
Além disso, o modelo conta com raio de giro compacto, de apenas 6,9 m, reforçando a sua agilidade para manobras e o seu apelo para o uso urbano.
Segurança
Toda a estrutura da nova Hiace Furgão foi projetada para oferecer o máximo em segurança, com zonas de absorção de impacto e reforços em formato ring frame ao longo da carroceria. O modelo traz cintos de segurança de três pontos para todos os ocupantes e três airbags (duplos frontais e um de joelho para o motorista), além de recursos de segurança ativa, como Assistente de Partida em Rampa (HAC) e Controles de Tração (TRC) e de Estabilidade (VSC). Câmera de ré e sensores de estacionamento dianteiros e traseiros auxiliam nas manobras com mais segurança e precisão.