BANDEIRADA

Brasileiro de Kart conta com 186 inscritos em Londrina

Os motores já estão roncando no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina, no Norte do Paraná, para a disputa do Grupo 2 do 59º Campeonato Brasileiro de Kart. Cento e oitenta e seis inscrições estão confirmadas na briga pelos títulos das categorias 2 Tempos da maior competição da modalidade no país. Até sábado (16), estarão em […]