Brasil - O SUV Tera já é o segundo modelo mais exportado pela Volkswagen do Brasil em 2025, totalizando 22.416 unidades embarcadas para 18 países da América Latina desde julho. Os principais mercados internacionais do Tera são Argentina (9.053 unidades), México (8.901), Chile (1.203) e Colômbia (1.111). Lançamento mais importante da Volkswagen na região América do Sul nos últimos tempos, o SUV Tera é um projeto 100% desenhado, desenvolvido e produzido no Brasil, com fabricação exclusiva na fábrica da Volkswagen em Taubaté (SP).

No total de mercados, o SUV Tera já foi embarcado para a Argentina, México, Chile, Colômbia, Uruguai, Peru, Equador, Paraguai, Guatemala, Bolívia, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Curaçao, St. Maarten e Aruba (por ordem de tamanho do mercado).

No Brasil, o SUV Tera também é um grande sucesso. Em apenas 5 meses no mercado, já se tornou o carro de passeio mais vendido do Brasil em outubro, com 10.160 unidades emplacadas no mês. E em apenas 4 meses no mercado, o Tera já se tornou o SUV mais vendido do Brasil (em setembro e outubro).

No total, já foram 30.186 unidades vendidas do Tera no Brasil (jan a 9/11). O modelo chegou às concessionárias da Volkswagen em todo o País no dia 5 de junho fazendo um sucesso impressionante: no maior Open Doors da história da marca foram mais de 12.000 pedidos, em apenas 50 minutos. O modelo conquistou nota máxima em segurança (5 estrelas) nos testes do Latin NCAP, entre outros destaques.

No Brasil, a Volkswagen é líder dos dois principais segmentos (SUVs e hatches). O Novo T Cross é o SUV mais vendido do Brasil no acumulado do ano, com 74.755 unidades emplacadas em 2025 (jan-9/11). O segmento de SUVs representa 42% do setor brasileiro.

Além de ser o carro de passeio mais vendido no acumulado do ano, o Polo também é líder entre os hatches, com 104.360 unidades emplacadas no Brasil em 2025 (jan-9/11). O segmento de hatches é o segundo mais importante do País e representa 24% do mercado.

Exportações em 2025

A Volkswagen do Brasil já exportou 107.989 unidades em 2025 (janeiro a outubro), um número que representa crescimento de 37,4% em relação ao mesmo período de 2024 (78.623 unidades) . Em seu histórico, a Volkswagen do Brasil é a maior exportadora do setor automotivo brasileiro, com mais de 4,4 milhões de unidades já embarcadas para 147 mercados, desde 1970.

“O desempenho impressionante do SUV Tera nas exportações reforça a capacidade da Volkswagen do Brasil de desenvolver e produzir veículos com vocação global, alinhados às demandas dos mercados latino-americanos. O grande sucesso do Tera, que já figura como o segundo modelo da Volkswagen do Brasil mais exportado pela marca neste ano, reflete a força da nossa estratégia de regionalização, que combina design, engenharia e produção locais com padrões internacionais de qualidade. E para a Volkswagen, ultrapassar o marco de 100 mil unidades já exportadas em 2025, com crescimento de 37,4%, demonstra não apenas a robustez da nossa operação no Brasil, mas também o papel cada vez mais relevante da Região América do Sul no ecossistema global da Volkswagen”, disse Hendrik Muth, vice-presidente de Vendas da Volkswagen Região SAM (América do Sul).

O mais exportado

O VW Polo segue como o modelo mais exportado pela Volkswagen do Brasil em 2025, com 31.619 unidades embarcadas (jan-out), um crescimento de 7,11% em relação ao mesmo período do ano passado. No total, 11 mercados da América Latina recebem o Polo, sendo os quatro principais: Argentina (20.976 unidades do Polo embarcadas em 2025, jan-out), México (4.449), Colômbia (3.325) e Uruguai (1.230).