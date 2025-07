Temperaturas frias desafiam os motores

Segundo Vinicius Alberti , gerente regional da Valvoline, os lubrificantes atuais incorporam aditivos estabilizadores de índice de viscosidade (IV), que preservam a capacidade de escoamento mesmo sob variações bruscas de temperatura. “Além disso, as bases sintéticas oferecem estabilidade térmica e aumentam a vida útil do pacote de aditivos, garantindo desempenho consistente mesmo em condições severas”, explica.

Até a popularização dos óleos multiviscosos, era comum a troca sazonal do lubrificante , substituindo-o por versões mais finas no inverno, com menor ponto de congelamento. Essa prática se tornou obsoleta com o avanço das bases sintéticas e a evolução dos pacotes de aditivos, capazes de manter a fluidez e proteger o motor mesmo em temperaturas negativas extremas.

Brasil - O frio intenso sempre foi um desafio para o desempenho dos motores, sobretudo no momento da partida a frio . Com a queda da temperatura, aumenta a viscosidade dos lubrificantes, o que pode gerar desgaste acentuado de componentes internos e, em casos extremos, até impedir o arranque do motor. A boa notícia é que esse cenário já foi superado — desde que se utilize o lubrificante correto.

“O momento da partida é o mais crítico em relação ao desgaste, já que boa parte do lubrificante ainda está no cárter”, explica Alberti. “Quanto mais fluido for o óleo, mais rápido ele atinge as partes superiores do motor, reduzindo o atrito e contribuindo inclusive para menor consumo de combustível”.

Cuidados adicionais

Ainda que tenham surgido para climas rigorosos, os lubrificantes 0W20 se tornaram cada vez mais presentes no mercado brasileiro, acompanhando a evolução dos motores modernos — menores, mais potentes e tecnicamente mais exigentes. A recomendação, no entanto, é sempre seguir as especificações do manual do fabricante, que considera o regime de uso e o projeto de cada motorização.

Cuidados adicionais com o armazenamento também são necessários, especialmente em oficinas e frotas. “Não se deve deixar tambores abertos expostos ao tempo, e é importante respeitar o prazo de validade de cada produto”, reforça o especialista.

Como exemplo de solução disponível, a Valvoline oferece no Brasil lubrificantes preparados para essas condições, como o 0W20, presente nas linhas Advanced e Premium Protection. Com tecnologia baseada em IVs e bases 100% sintéticas, os produtos estão alinhados às necessidades dos motores modernos e preparados para enfrentar tanto a partida a frio quanto as altas temperaturas operacionais.