Suzuki confirma participação no Salão do Automóvel 2025

São Paulo - O Grupo Toledo/JTZ Motos, representante oficial no Brasil das marcas Suzuki, Haojue, Zontes, Kymco e Hisun, confirma sua participação no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo 2025, que acontece de 22 a 30 de novembro, no Distrito Anhembi, na capital paulista.

O Salão Internacional do Automóvel de São Paulo é o maior evento automotivo da América Latina, apresentando as últimas tendências e inovações do setor. Após uma pausa desde 2018, o evento retorna este ano como ponto estratégico para montadoras, fornecedores e profissionais, promovendo parcerias, lançamentos e negócios.

Portfólio completo

Durante o evento, o Grupo J.Toledo apresentará o portfólio completo das marcas que representa no Brasil, com destaque para 26 modelos de motocicletas e três quadriciclos (ATVs). A participação tem um peso especial: além de ser a única fabricante de motocicletas confirmada nesta edição, o evento marca o retorno do Salão do Automóvel após sete anos de hiato.