Suzuki confirma participação no Salão do Automóvel 2025

São Paulo - O Grupo Toledo/JTZ Motos, representante oficial no Brasil das marcas Suzuki, Haojue, Zontes, Kymco e Hisun, confirma sua participação no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo 2025, que acontece de 22 a 30 de novembro, no Distrito Anhembi, na capital paulista.
O Salão Internacional do Automóvel de São Paulo é o maior evento automotivo da América Latina, apresentando as últimas tendências e inovações do setor. Após uma pausa desde 2018, o evento retorna este ano como ponto estratégico para montadoras, fornecedores e profissionais, promovendo parcerias, lançamentos e negócios.
Portfólio completo
Durante o evento, o Grupo J.Toledo apresentará o portfólio completo das marcas que representa no Brasil, com destaque para 26 modelos de motocicletas e três quadriciclos (ATVs). A participação tem um peso especial: além de ser a única fabricante de motocicletas confirmada nesta edição, o evento marca o retorno do Salão do Automóvel após sete anos de hiato.
“O Salão do Automóvel é um palco estratégico para aproximar o público das inovações do setor, e para nós é uma honra sermos a única fabricante de motos presente nesta retomada. Nosso compromisso é mostrar a força do Grupo J.Toledo como hub de mobilidade, oferecendo soluções ideais para o dia a dia urbano, para a estrada ou para a aventura”, afirma Fernanda Toledo, Diretora Executiva do Grupo J.Toledo.
De acordo com os organizadores, o evento ocupará 64 mil m² de área de exposição, distribuídos em cinco pavilhões com entradas exclusivas, apresentando 15 mil veículos ao público e oferecendo mais de 5 mil test-drives.
Com sua presença, o Grupo Toledo/JTZ Motos reforça sua posição como hub de mobilidade no Brasil, representando marcas globais de relevância e oferecendo soluções completas que vão das motos de baixa, media e alta cilindrada às scooters urbanas, passando por ATVs, veículos de lazer e aventura.