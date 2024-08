AUTOMÓVEIS

“Carro não é escolhido, ele te escolhe”: Comprar carro é um grande desafio

Procurar pelo carro perfeito é uma tarefa desafiadora devido à grande variedade de modelos disponíveis no mercado, cada um com suas funcionalidades e peculiaridades. De acordo com uma pesquisa realizada pela Offerwise em 2023 a pedido do Google Brasil, as expectativas dos brasileiros estão mudando: a autonomia e a economia de combustível são as prioridades […]