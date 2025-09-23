Storm 200, uma crossover que surpreende

A Storm 200 é muito mais do que uma simples motocicleta crossover, ela é a combinação perfeita entre estilo, potência, tecnologia e custo-benefício. Com um design arrojado e imponente, ela se destaca nas ruas e estradas, transmitindo personalidade e robustez em cada detalhe. Desenvolvida pela Shineray do Brasil, marca reconhecida pela qualidade e diversidade do seu portfólio, a Storm 200 se consolida como uma das melhores escolhas da categoria, especialmente para quem busca versatilidade, performance e segurança.

Seu motor de 200cc, monocilíndrico, 4 tempos, 4 válvulas, SOHC com balanceador, entrega impressionantes 20,4 cv de potência a 9.000 rpm e 18 N.m de torque a 7.500 rpm. Essa configuração garante respostas rápidas e aceleração eficiente tanto no uso urbano quanto em aventuras mais exigentes. Com câmbio de 6 marchas e um tanque de 13 litros, a Storm 200 proporciona excelente autonomia, ideal para quem busca economia de combustível.

Comparada às concorrentes diretas, a Storm 200 oferece um diferencial altamente competitivo: seu preço. Com valor de R$ 22.090,00 (valor de preço público sugerido – PPS – que já contempla frete e seguro, uma condição especial que visa facilitar ainda mais o acesso dos clientes ao modelo da marca), a motocicleta entrega um pacote tecnológico completo com custo muito inferior ao de motos com especificações semelhantes, o que a torna uma das melhores opções em custo-benefício do mercado nacional.

No quesito segurança, ela não decepciona: equipada com freios a disco nas duas rodas e sistema ABS de dois canais, garante frenagens mais precisas e seguras, mesmo em emergências. Além disso, suas rodas de liga leve aro 17” conferem maior estabilidade e resistência em diversos tipos de terreno.

Outro ponto forte da Storm 200 é sua suspensão: na dianteira, o garfo telescópico invertido proporciona rigidez e controle superiores, favorecendo apilotagem esportiva e precisa. Na traseira, o monoshock (monoamortecido) com balança absorve impactos de forma eficaz, garantindo conforto até mesmo em trajetos acidentados. O público-alvo da Storm 200 é do sexo masculino, classe B e C, entre 30 e 50 anos e que buscam uma crossover que oferece eficiência e estilo tanto nas ruas das cidades quanto nas estradas, e que buscam momentos de aventuras especiais.

Para quem busca uma moto pronta para o dia a dia e que também encare estradas com confiança, a Storm 200 é a escolha certa. Seu conjunto mecânico robusto, aliado à tecnologia de ponta, conforto e um dos preços mais atrativos do segmento, faz dela a motocicleta ideal para quem quer custo-benefício com qualidade.

A Shineray do Brasil

A Shineray do Brasil é uma empresa de capital 100% nacional e com 18 anos de operações em território brasileiro. Desde 2015, a empresa atende ao mercado consumidor com montadora própria. O parque fabril da Shineray é localizado no Complexo Industrial de Suape (PE), a 40 km de Recife, no município do Cabo de Santo Agostinho. Trata-se da única montadora de duas rodas na região Nordeste do Brasil.

FICHA TÉCNICA

Storm 200 EFI

Preço PPS: R$ 21.590,00

Motor: Monocilíndrico, 4 tempos, 4 Válvulas, SOHC, balanceado

Cilindrada: 198,10cc

Câmbio: 6 marchas