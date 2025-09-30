Stellantis confirma a produção do Jeep Avenger em Porto Real (RJ)

Brasil - A Stellantis confirma a produção do Jeep Avenger no Polo Automotivo de Porto Real (RJ). Com a chegada do novo modelo, a fábrica reforça sua aptidão multimarcas e olha para um futuro ainda mais promissor.
O anúncio integra o plano de investimentos de R$ 3 bilhões divulgados para a fábrica sul-fluminense entre 2025 e 2030, com a perspectiva de ampliar a produção e reforçar a cadeia de fornecimento e tecnologia na região nos próximos anos.
“Temos orgulho em anunciar a produção do Jeep Avenger em nosso Polo Automotivo Stellantis de Porto Real. Sucesso ao redor do mundo, o modelo reforça o protagonismo da nossa equipe na América do Sul, que entrega o mais alto padrão de qualidade, inovação, conhecimento e capacidade técnica”, celebra Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis América do Sul e responsável global pela Stellantis Pro One, unidade de veículos comerciais.
No início do ano, 300 novas contratações foram anunciadas para o Polo de Porto Real. A região receberá, ainda, cinco novos fornecedores, dos quais dois estarão instalados dentro do parque até 2026.
Reforço da marca
Anunciado como parte das comemorações dos 10 anos da Jeep no país, o Avenger é um sucesso global da marca e chegará para completar a gama nacional ao lado do Renegade, Compass e Commander, entregando todo o DNA da Jeep, aliando muita tecnologia ao espírito aventureiro único de um verdadeiro Jeep.
“A chegada do Avenger no próximo ano reforça toda a conexão da Jeep com o Brasil. Revolucionamos o segmento de SUVs no país nos últimos 10 anos, com mais de 1,1 milhão de emplacamentos, e ter o Avenger com produção local e toda a tecnologia que o modelo trará, vai completar a nossa oferta de modelos de sucesso entre os brasileiros.” comentou Hugo Domingues, Vice-Presidente da Jeep para a América do Sul. “O Jeep Avenger é um sucesso mundial e tenho certeza que também será por aqui, pois o Brasil e a Jeep se conectam perfeitamente! Temos um legado incrível e seguiremos proporcionando aventuras inesquecíveis.”, completou Hugo.