Ao celebrar seus 25 anos, o Polo Automotivo de Porto Real avança para um ciclo de transformação industrial. A unidade fluminense se prepara para iniciar, ao longo de 2026, a produção do Jeep Avenger , movimento que reforça sua aptidão multimarcas e consolida Porto Real como um polo estratégico para o futuro da Stellantis no país.

Inaugurada em fevereiro de 2001, a planta se tornou um vetor de desenvolvimento para a região Sul Fluminense, sendo a primeira fábrica de automóveis instalada no estado. Ao longo de mais de duas décadas, a unidade consolidou uma trajetória industrial marcada por eficiência produtiva, vocação exportadora e evolução contínua do portfólio, com a produção de modelos das marcas Citroën e Peugeot no Brasil. Agora, o Polo se prepara para um novo capítulo, retomando um futuro multimarcas da Stellantis.

Rio de Janeiro - O Polo Automotivo Stellantis de Porto Real completa 25 anos de operação e reafirma seu legado como referência em qualidade, inovação e protagonismo na indústria automotiva do Rio de Janeiro.

A expansão integra o plano de investimentos de R$ 3 bilhões destinados ao Polo entre 2025 e 2030, com perspectiva de ampliar a produção e impulsionar a cadeia de fornecimento e tecnologia na região nos próximos anos. O movimento reafirma a confiança da Stellantis no potencial produtivo, tecnológico e humano da fábrica sul-fluminense e fortalece sua conexão com o desenvolvimento econômico da região.

“Celebrar 25 anos de Porto Real é reconhecer a força de uma operação que se consolidou como referência industrial no Rio de Janeiro. Estratégico para a Stellantis no Brasil e na América do Sul, o Polo combinou, ao longo de sua trajetória, eficiência, qualidade e excelência produtiva, sempre em sintonia com a evolução do mercado. Agora, com o avanço do nosso plano de investimentos e a preparação para iniciar a produção do Jeep Avenger, a unidade entra em um novo ciclo de crescimento, reforçando sua capacidade multimarcas e seu papel no desenvolvimento econômico regional”, destaca Herlander Zola, Presidente da Stellantis para a América do Sul.

Evolução contínua

Desde o início de suas operações, a unidade de Porto Real vem acompanhando a transformação do mercado automotivo e ampliando sua capacidade de entregar produtos alinhados ao consumidor brasileiro e aos mercados de exportação. A fábrica construiu um legado marcado pela produção de diferentes gerações e projetos estratégicos das marcas Citroën e Peugeot, iniciado com os modelos Peugeot 206 e Citroën Xsara Picasso.

No total, 16 modelos diferentes das duas marcas passaram pelas linhas de produção da unidade, acumulando histórias no cenário automotivo brasileiro. Atualmente, são produzidos na planta os modelos integrantes da família Citroën C-Cubed: C3, Aircross e Basalt. Com uma trajetória consolidada, Porto Real soma aproximadamente 2 milhões de veículos produzidos e cerca de 2,5 milhões de motores fabricados. Somente em 2025, foram produzidos na planta mais de 67 mil veículos, um avanço de 29% em relação ano anterior.