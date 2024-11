Silverado fica mais versátil com tampa de caçamba multifuncional

A mais avançada picape da Chevrolet chega à linha 2025 ainda mais versátil. A Silverado ganha a inédita tampa Multi-Flex, que permite ampliar a área e o apoio da carga, além de facilitar o acesso ao compartimento e as operações de carregamento ou descarregamento de grandes objetos. Ao todo são seis configurações.

O manuseio é simples e intuitivo. A tampa da caçamba pode ser aberta por botão na cabine, na chave presencial ou diretamente na peça. Já o dispositivo articulado, por segurança, só pode ser destravado nele mesmo. O sistema Multi-Flex amplifica o uso tradicional da tampa, apenas utilizando a engenhosidade de dobradiças.

“A tampa de caçamba Multi-Flex foi concebida pela GM, referência no desenvolvimento de utilitários no mundo. Este recurso reforça a Silverado como a picape mais inovadora, completa e versátil do Brasil”, diz Suelen Arice, gerente de picapes da GM América do Sul.

A Silverado é a caminhonete com a maior caçamba do segmento (1.781 litros) e a que oferece a melhor mobilidade no transporte de carga. Conta inclusive com câmeras especiais para monitoramento dos itens transportados, doze ganchos de fixação na parte interna, pontos de iluminação de led e uma tomada 220V para a conexão de dispositivos elétricos com potência de até 400W.

Referência na categoria das picapes de luxo, o modelo é ofertadoexclusivamente na configuração High Country, topo de linha. Conta com motor V8 5.3L com sistema de desligamento automático de cilindros para melhor performance e eficiência energética, além do mais abrangente pacote de segurança, conforto e conectividade – incluindo OnStar, Google built-in e myChevrolet app.

Outra novidade da linha 2025 é opção de cor Prata Shark, que se junta ao Branco Abalone, Preto Global e Vermelho Radiant.

Soluções

A Chevrolet tem o mais completo portfólio de picapes do Brasil: Montana, S10 e Silverado, fazendo jus à tradição da marca e ao lema #SomosPicapeiros. São modelos que se diferenciam pelo porte e proposta complementares, trazendo soluções exclusivas ou customizadas para o transporte de passageiros e carga.

Além disso, possuem juntas mais de 200 acessórios desenvolvidos para as picapes – mais de 80 deles com aplicação específica para as caçambas, agregando ainda mais funcionalidade, proteção e praticidade, com o estilo e a robustez que somente os acessórios originais oferecem.