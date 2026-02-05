Brasil - Antes de fechar as portas de casa e pegar a estrada com a família para aproveitar as férias de verão e o Carnaval, que estão chegando, é fundamental que os motoristas dediquem alguns minutos a uma revisão cuidadosa dos pneus. Cabe ter consciência de que eles são um dos itens mais importantes dos automóveis.
Segundo Samer Nasser, diretor de Relações Institucionais da XBRI Pneus, marca brasileira, pneus em boas condições aumentam a segurança da viagem e colaboram para uma condução mais econômica e eficiente. “É, sem dúvida, um dos itens mais importantes dos carros. É o único ponto de contato entre o veículo e o asfalto. Por isso, uma revisão completa antes de pegar a estrada pode ser a diferença entre uma viagem tranquila e um problema evitável”, alerta.
Uma das primeiras verificações que todo motorista deve fazer diz respeito à calibragem. A pressão de ar correta não é a que está gravada na lateral do próprio pneu (que indica apenas o valor máximo suportado), mas sim a indicada pelo fabricante do veículo, geralmente anotada no manual ou numa etiqueta no batente da porta do motorista. Pneus com pressão incorreta, seja excessiva ou insuficiente, podem desgastar de modo irregular, reduzir a aderência ao solo e elevar o consumo de combustível, além de aumentar o risco de aquecimento e falhas em altas velocidades.
Outro aspecto fundamental é a profundidade dos sulcos da banda de rodagem. No Brasil, o limite legal mínimo é de 1,6 milímetro de profundidade. Abaixo disso o pneu é considerado inseguro e sujeito a penalidades. Contudo, especialistas em segurança automotiva recomendam que a troca ocorra antes de atingir esse limite legal, porque a capacidade de drenar água e manter a aderência deteriora-se progressivamente conforme o desgaste avança. Uma profundidade de cerca de três milímetros é frequentemente aconselhada como ponto em que se deve considerar seriamente a substituição dos pneus, sobretudo se a viagem incluir rodovias molhadas ou trechos sinuosos.
Desgastes e danos
Além da calibragem e da profundidade, o motorista deve inspecionar cuidadosamente toda a superfície do pneu em busca de sinais de desgaste ou danos, como cortes profundos, bolhas na lateral, rachaduras ou objetos cravados. Problemas desse tipo podem comprometer a estrutura interna da carcaça do pneu, representando um risco real de falhas súbitas em estrada. Pneus com desgaste irregular, por sua vez, podem indicar erro de alinhamento ou balanceamento, que também merecem atenção profissional.
Outro fator que muitos proprietários de carro esquecem é a idade do pneu. Mesmo que ainda tenha sulcos aparentemente adequados, a borracha deteriora-se com o tempo por exposição ao calor e às intempéries, perdendo flexibilidade e aderência. Por isso, além de medir a profundidade dos sulcos e verificar o estado visual, é recomendável checar o código de fabricação gravado na lateral. Pneus com muitos anos desde a data de fabricação podem estar mais suscetíveis a falhas, mesmo sem uso intenso.
Importância da procedência
Quando chega o momento de comprar pneus novos, a escolha também exige critérios. O proprietário deve verificar se o tamanho dos pneus é compatível com as especificações do fabricante do veículo, conferir os índices de carga e velocidade adequados ao uso que pretende fazer do automóvel e dar preferência a produtos de procedência confiável e com certificação de qualidade, adquiridos em lojas com boa reputação e assistência técnica. Pneus de origem duvidosa ou com fabricação obscura podem representar um falso “barato”, que se traduz em menor durabilidade e maior risco de defeitos.
Samer Nasser reforça que esses cuidados vão muito além de uma formalidade: “Rodar despreparado é um risco desnecessário. Pneus bem cuidados garantem melhor desempenho, mais economia de combustível e, acima de tudo, segurança nas estradas. Antes de viajar, reserve um tempo para conferir seus pneus. Isso pode ser o melhor investimento que você faz pela sua família e por todos os outros motoristas na pista”, pondera o executivo da XBRI Pneus.