Brasil - Antes de fechar as portas de casa e pegar a estrada com a família para aproveitar as férias de verão e o Carnaval, que estão chegando, é fundamental que os motoristas dediquem alguns minutos a uma revisão cuidadosa dos pneus. Cabe ter consciência de que eles são um dos itens mais importantes dos automóveis.

Segundo Samer Nasser, diretor de Relações Institucionais da XBRI Pneus, marca brasileira, pneus em boas condições aumentam a segurança da viagem e colaboram para uma condução mais econômica e eficiente. “É, sem dúvida, um dos itens mais importantes dos carros. É o único ponto de contato entre o veículo e o asfalto. Por isso, uma revisão completa antes de pegar a estrada pode ser a diferença entre uma viagem tranquila e um problema evitável”, alerta.

Uma das primeiras verificações que todo motorista deve fazer diz respeito à calibragem. A pressão de ar correta não é a que está gravada na lateral do próprio pneu (que indica apenas o valor máximo suportado), mas sim a indicada pelo fabricante do veículo, geralmente anotada no manual ou numa etiqueta no batente da porta do motorista. Pneus com pressão incorreta, seja excessiva ou insuficiente, podem desgastar de modo irregular, reduzir a aderência ao solo e elevar o consumo de combustível, além de aumentar o risco de aquecimento e falhas em altas velocidades.

Outro aspecto fundamental é a profundidade dos sulcos da banda de rodagem. No Brasil, o limite legal mínimo é de 1,6 milímetro de profundidade. Abaixo disso o pneu é considerado inseguro e sujeito a penalidades. Contudo, especialistas em segurança automotiva recomendam que a troca ocorra antes de atingir esse limite legal, porque a capacidade de drenar água e manter a aderência deteriora-se progressivamente conforme o desgaste avança. Uma profundidade de cerca de três milímetros é frequentemente aconselhada como ponto em que se deve considerar seriamente a substituição dos pneus, sobretudo se a viagem incluir rodovias molhadas ou trechos sinuosos.