Brasil - A SBM 400ss é a combinação perfeita entre potência, tecnologia e custo-benefício. Com um design sofisticado, ela chega ao mercado para se destacar no Off-Road, transmitindo personalidade e estilo em cada detalhe. Desenvolvida pela QJ Motor, marca reconhecida pela qualidade e diversidade do seu portfólio, a SBM 400ss chega para ser uma das principais escolhas da categoria, especialmente para quem busca versatilidade, performance e um preço acessível.
Seu motor de 400cc, bicilíndrico em linha, 4 tempos, 8 válvulas e DOHC, entrega impressionantes 45,5 cv de potência a 9.500 rpm e 36,5 N.m de torque a 7.500 rpm. Essa configuração garante respostas rápidas e aceleração eficiente tanto no uso urbano quanto em aventuras mais exigentes. Com câmbio de 6 marchas e um tanque de 19 litros (incluindo reserva), a SBM 400ss proporciona excelente autonomia.
Tecnologia e Segurança
A SBM 400ss vem equipada com rodas de liga leve que reforçam a robustez do conjunto e contribuem para uma condução mais estável e precisa. O sistema de freios com ABS de duplo canal, aliado ao duplo disco na dianteira, amplia o controle e a segurança nas frenagens. Na dianteira, o garfo telescópico invertido reforça o controle e a precisão, enquanto o sistema monoshock traseiro ajuda a manter conforto e equilíbrio mesmo em pisos irregulares.
A SBM 400ss conta com painel TFT para uma leitura clara e moderna das informações, facilitando a condução e deixando tudo acessível de forma intuitiva. O público-alvo da SBM 400ss é do sexo masculino, classe B e C, entre 20 e 35 anos e que buscam uma Trail que ofereça eficiência e performance a um bom custo-benefício.
Ideal para Aventureiros
A SBM 400ss é um modelo voltado para o segmento aventureiro, ideal para longas viagens e para quem busca explorar diferentes terrenos com conforto, segurança e robustez. Seu conjunto mecânico robusto, aliado à tecnologia de ponta, conforto e um dos preços mais atrativos do segmento, faz dela a motocicleta ideal para quem quer custo-benefício com qualidade.