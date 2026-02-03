Brasil - A SBM 400ss é a combinação perfeita entre potência, tecnologia e custo-benefício. Com um design sofisticado, ela chega ao mercado para se destacar no Off-Road, transmitindo personalidade e estilo em cada detalhe. Desenvolvida pela QJ Motor, marca reconhecida pela qualidade e diversidade do seu portfólio, a SBM 400ss chega para ser uma das principais escolhas da categoria, especialmente para quem busca versatilidade, performance e um preço acessível.

Seu motor de 400cc, bicilíndrico em linha, 4 tempos, 8 válvulas e DOHC, entrega impressionantes 45,5 cv de potência a 9.500 rpm e 36,5 N.m de torque a 7.500 rpm. Essa configuração garante respostas rápidas e aceleração eficiente tanto no uso urbano quanto em aventuras mais exigentes. Com câmbio de 6 marchas e um tanque de 19 litros (incluindo reserva), a SBM 400ss proporciona excelente autonomia.

Tecnologia e Segurança

A SBM 400ss vem equipada com rodas de liga leve que reforçam a robustez do conjunto e contribuem para uma condução mais estável e precisa. O sistema de freios com ABS de duplo canal, aliado ao duplo disco na dianteira, amplia o controle e a segurança nas frenagens. Na dianteira, o garfo telescópico invertido reforça o controle e a precisão, enquanto o sistema monoshock traseiro ajuda a manter conforto e equilíbrio mesmo em pisos irregulares.