Brasil - Revelado mundialmente em julho passado, em São Paulo, a Renault iniciou a produção do Boreal no Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinahis. A fábrica do Paraná é a primeira do mundo a produzir esse imponente e tecnológico SUV do segmento C.
Após os modelos Kardian, Duster e Grand Koleos, o Renault Boreal é um pilar central do Renault Brand International Game Plan 2024-2027. A planta localizada na região metropolitana de Curitiba vai produzir o veículo para 17 países latino-americanos. O lançamento do Boreal acontece ainda em 2025 no Brasil, seguido pelo restante da América Latina, Turquia e outros mercados, a partir de 2026.
“O Boreal é o SUV high-tech da Renault e a tecnologia não está somente no veículo. Para desenvolver e industrializar o Boreal no Brasil nós investimos R$ 2 bilhões no país, como parte do ciclo de 5,1 bilhões de reais de 2021 a 2025”, explica Ariel Montenegro, presidente e diretor geral da Renault do Brasil.
Thierry Charvet, vice-presidente Indústria, Qualidade e Supply Chain do Renault Group, Mendi Ammad, vice-presidente industrial da Renault para a América Latina, e Ariel Montenegro, presidente e diretor-geral da Renault do Brasil, estiveram presentes na linha de produção para marcar oficialmente o início da fabricação do Boreal.
O Complexo Ayrton Senna é a única fábrica de automóveis da América Latina a ser reconhecida pelo Fórum Econômico Mundial (WEF), como “Advanced 4th Industrial Revolution (4IR) Lighthouse” – “Farol da 4ª Revolução Industrial Avançada”, por ser uma planta referência em ações envolvendo a indústria 4.0.
“No Complexo Ayrton Senna aplicamos as mais avançadas tecnologias no processo industrial, como inteligência artificial, máquinas e postos de trabalho conectados, gêmeo digital, impressão 3D e AGVs, os veículos guiados automaticamente, dentre outras soluções”, afirma Mendi Ammad, vice-presidente industrial da Renault para a América Latina.
“O início da produção do Boreal é mais um importante passo na estratégia internacional da Renault. O Brasil é o primeiro país a produzir o Boreal, um veículo totalmente novo e altamente tecnológico. Isso é muito gratificante para nossas equipes no Brasil”, comentou Thierry Charvet, vice-presidente Indústria, Qualidade e Supply Chain do Renault Group.
O Boreal
O Boreal marca presença com um capô alto e horizontal, a grade na cor da carroceria onde se destaca o logo “Nouvel’R” e a assinatura luminosa inédita, que é reconhecida logo de cara graças aos módulos de LED adicionais que recobrem e ampliam o veículo visualmente. A frente também se diferencia com os faróis de LED que se estendem até os para-lamas e os módulos adicionais, que reforçam a base visual do veículo. As laterais são estruturadas por uma linha de carroceria marcada e curvas generosas nos para-lamas, reforçando a personalidade imponente do modelo.
Com seu design interno inédito, o cockpit do Boreal é disposto em torno de um painel de bordo inspirado no Renault 5 E-Tech elétrico e no Renault 4 E-Tech elétrico, com o painel duplo horizontal openR. A primeira tela está localizada bem à frente do motorista, com um generoso painel de instrumentos digital de 10 polegadas que exibe todas as informações relacionadas à condução. Logo ao lado se encontra a tela de 10.1 polegadas do sistema multimídia central, formando um layout tecnológico e fluido, que valoriza as funções conectadas.
Última geração
Uma das principais vantagens da Renault Group Modular Platform (RGMP) é a arquitetura elétrica e eletrônica de última geração. Projetada para ser totalmente compatível com as regulamentações atuais e futuras, ela abre caminho para a integração de tecnologias embarcadas com forte valor agregado. O Renault Boreal é uma demonstração concreta desta estratégia, sendo o primeiro veículo da marca a oferecer o sistema de infoentretenimento Google Automotive Services fora da Europa e o primeiro produzido no Brasil.
O Boreal oferece um sistema Harman Kardon Premium, fruto de uma parceria com Jean-Michel Jarre. Este sistema exclusivo integra uma dezena de alto-falantes e regulagem acústica personalizada em função do ambiente escolhido. O resultado é excepcional, proporcionando um som mais vivo, imersivo e de alta fidelidade, projetado para entregar a experiência de um verdadeiro estúdio de som sobre rodas.
Assistência ao motorista
Graças à arquitetura elétrica e eletrônica da plataforma, o Boreal integra até 24 sistemas avançados de assistência ao motorista, uma das propostas mais completas no segmento.
Com seus 4,56 m de comprimento (por 1,84 m de largura), o Renault Boreal se posiciona no segmento C-SUV, oferecendo proporções atraentes. A silhueta tem volumes equilibrados, com um entre eixos mais longo (2,70 m) e balanços reduzidos, o que confere espaço interno e dinamismo visual ao modelo. Com altura de 1,65 m, o teto do Renault Boreal é ligeiramente inclinado. Associado a uma superfície envidraçada contínua e um acabamento de teto sutil, esta carroceria confere ao veículo um visual fluido e dinâmico, sem sacrificar o espaço interno.
O Boreal tem motor 1.3 turbo flex TCe com 270 Nm de torque combinado ao eficiente câmbio automático EDC (Efficient Dual Clutch) de dupla embreagem úmida com seis marchas.