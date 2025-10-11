Brasil - Revelado mundialmente em julho passado, em São Paulo, a Renault iniciou a produção do Boreal no Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinahis. A fábrica do Paraná é a primeira do mundo a produzir esse imponente e tecnológico SUV do segmento C.

Após os modelos Kardian, Duster e Grand Koleos, o Renault Boreal é um pilar central do Renault Brand International Game Plan 2024-2027. A planta localizada na região metropolitana de Curitiba vai produzir o veículo para 17 países latino-americanos. O lançamento do Boreal acontece ainda em 2025 no Brasil, seguido pelo restante da América Latina, Turquia e outros mercados, a partir de 2026.

“O Boreal é o SUV high-tech da Renault e a tecnologia não está somente no veículo. Para desenvolver e industrializar o Boreal no Brasil nós investimos R$ 2 bilhões no país, como parte do ciclo de 5,1 bilhões de reais de 2021 a 2025”, explica Ariel Montenegro, presidente e diretor geral da Renault do Brasil.

Thierry Charvet, vice-presidente Indústria, Qualidade e Supply Chain do Renault Group, Mendi Ammad, vice-presidente industrial da Renault para a América Latina, e Ariel Montenegro, presidente e diretor-geral da Renault do Brasil, estiveram presentes na linha de produção para marcar oficialmente o início da fabricação do Boreal.

O Complexo Ayrton Senna é a única fábrica de automóveis da América Latina a ser reconhecida pelo Fórum Econômico Mundial (WEF), como “Advanced 4th Industrial Revolution (4IR) Lighthouse” – “Farol da 4ª Revolução Industrial Avançada”, por ser uma planta referência em ações envolvendo a indústria 4.0.

“No Complexo Ayrton Senna aplicamos as mais avançadas tecnologias no processo industrial, como inteligência artificial, máquinas e postos de trabalho conectados, gêmeo digital, impressão 3D e AGVs, os veículos guiados automaticamente, dentre outras soluções”, afirma Mendi Ammad, vice-presidente industrial da Renault para a América Latina.

“O início da produção do Boreal é mais um importante passo na estratégia internacional da Renault. O Brasil é o primeiro país a produzir o Boreal, um veículo totalmente novo e altamente tecnológico. Isso é muito gratificante para nossas equipes no Brasil”, comentou Thierry Charvet, vice-presidente Indústria, Qualidade e Supply Chain do Renault Group.