Rachaduras no cabeçote podem causar danos severos ao motor

Brasil - O cabeçote do motor é uma das peças mais importantes do conjunto motriz, responsável por vedar a câmara de combustão, abrigar componentes do sistema de válvulas e garantir o funcionamento e a performance do veículo. Quando surgem rachaduras nessa peça, os danos podem ser severos e, muitas vezes, irreversíveis e levar à perda total do cabeçote e até exigir a troca do conjunto mecânico. Marlon Silva, coordenador técnico da Takao, marca de componentes para motor comercializada exclusivamente pela Goop Distribuidora, explica as principais causas dessas falhas e como o reparador pode atuar para solucioná-las de forma eficaz.

Trincas e rachaduras no cabeçote podem ocorrer por diversos fatores, segundo Marlon Silva. Mas, segundo o especialista da Takao, a principal é o superaquecimento do sistema, que afeta diretamente a estrutura e a resistência de seus componentes. Problemas no sistema de arrefecimento são a principal causa de superaquecimento em motores. “Ao trabalhar em temperaturas muito acima dos limites de segurança, as peças começam a sofrer um processo de dilatação desigual entre o cabeçote e o bloco do motor. Quando o motor superaquece, o cabeçote pode dilatar mais rapidamente que o bloco, gerando uma grande tensão entre ambos, que pode causar deformações e, posteriormente, fendas e fissuras, comprometendo seu funcionamento, assim como demais dispositivos”, comenta.

Em muitos casos, falhas originadas em outras peças podem levar a ocorrências de trincas e rachaduras no cabeçote. Por isso, o especialista ressalta que antes de qualquer reparo, é necessária uma checagem minuciosa nos diversos sistemas do motor, garantindo um diagnóstico preciso para uma solução efetiva, por parte do reparador.

Como exemplo, ele ressalta que os sintomas de uma junta de cabeçote queimada e de um cabeçote rachado são semelhantes, o que exige uma atenção especial por parte do profissional responsável: “Não há como identificar a causa do problema sem uma inspeção minuciosa. Para isso, o primeiro passo deve ser realizar a retirada do cabeçote e realizar uma inspeção visual nele, procurando por rachaduras, e na junta do cabeçote, que poderá estar queimada e precisará ser substituída”, explica. “Depois, é importante realizar um teste de pressão, que medirá de forma precisa danos da estrutura interna do cabeçote”.