Quatro paranaenses são campeões no Brasileiro de Kart em Londrina

A 59ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart chegou ao fim sábado (16) com a disputa das categorias do Grupo 2 no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina, no Norte do Paraná.

Com a disputa do título em 12 categorias, os paranaenses fizeram bonito e foram campeões em quatro categorias. Os paranaenses campeões foram Rafael Guimarães na categoria Mini 2T; Pontalti Júnior, na Sênior AM; Jedson Vicente, na Sênior 60+; Manoel Queiroz na categoria Super Sênior Máster.